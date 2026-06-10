Llegan a España dos calendarios imprescindibles para vivir los Mundiales de Fútbol de 2026 y 2027

Portada Calendario Las Figuras del Fútbol - Calendaphy

(Información remitida por la empresa firmante)

Llegan a España 'Las Catedrales del Fútbol' y 'Las Figuras del Fútbol'. Dos propuestas editoriales pensadas para los aficionados al fútbol, que quieren seguir de cerca el Mundial 2026 y el Mundial Femenino 2027, con toda la información clave reunida en un formato visual, práctico y coleccionable

Madrid, 10 de junio de 2026.- Los calendarios futbolísticos más esperados ya tienen una nueva cita en los quioscos españoles. Llegan a España 'Las Catedrales del Fútbol' y 'Las Figuras del Fútbol', dos calendarios concebidos para acompañar al aficionado durante dos temporadas únicas, en el camino hacia el Mundial 2026 y el Mundial Femenino 2027. Ambas ediciones cubren el periodo mayo 2026 – diciembre 2027 bajo un mismo concepto: 'Dos años. Dos Mundiales'.



Con un enfoque visual potente y un planteamiento claramente pensado para el fan, estos dos calendarios reúnen en un solo producto la emoción de las grandes citas internacionales, el seguimiento del torneo y el valor de un objeto de colección. Además de su diseño editorial, incluyen todos los partidos del Mundial 2026 y las fechas clave del Mundial Femenino 2027, convirtiéndo en una herramienta útil y atractiva para seguir la competición de principio a fin.



'Las Catedrales del Fútbol' pone el foco en los grandes escenarios del deporte rey y en el imaginario de las ciudades y sedes que marcan el pulso de los campeonatos, con referencias como Los Ángeles, Vancouver, Ciudad de México, Nueva York, Monterrey o Atlanta, junto a la mirada puesta también en el Mundial Femenino 2027 con ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre.



Por su parte, 'Las Figuras del Fútbol' gira en torno al talento, el carisma y la dimensión global de los grandes nombres del fútbol masculino y femenino, ofreciendo una propuesta más centrada en los protagonistas que hacen vibrar a millones de aficionados en todo el mundo.



Como parte del lanzamiento en España, la presentación oficial de los calendarios tendrá lugar el jueves 11 en Mercado Madriles Reina Victoria, un espacio de referencia en la capital, donde poder ver los partidos, con una propuesta gastronómica de primer nivel. En un encuentro pensado para los aficionados al fútbol, esta cita servirá para dar a conocer el proyecto, reforzar su visibilidad en el momento de salida y conectar el lanzamiento con un entorno afín al público futbolero.



Ambos calendarios nacen con una vocación clara: ser mucho más que un soporte de fechas. Son una guía visual para seguir el pulso de dos Mundiales, un producto pensado para consultar, conservar y disfrutar, y una pieza editorial que conecta con la pasión del aficionado por el fútbol internacional.



Su lanzamiento en España responde al creciente interés por productos editoriales vinculados a grandes eventos deportivos, especialmente aquellos que combinan utilidad, diseño y componente emocional. En un contexto en el que la conversación futbolística se intensifica a medida que se acercan las grandes competiciones, estos calendarios se presentan como una propuesta idónea para quienes quieren tener toda la información relevante siempre a mano.



Con esta nueva llegada al mercado, 'Las Catedrales del Fútbol' y 'Las Figuras del Fútbol' se posicionan como dos referencias imprescindibles para vivir intensamente el fútbol de selecciones durante 2026 y 2027.



Los calendarios ya están disponibles en los quioscos.

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