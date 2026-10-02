Llegan a Europa los paneles de contacto posterior TCL Solar C2 y ya se pueden realizar pedidos

(Información remitida por la empresa firmante)

Los primeros envíos de la gama C2 llegan este mes, ofreciendo a los instaladores y distribuidores europeos acceso directo a la tecnología back contact de TCL Solar, presentada en las ferias SNEC e Intersolar Europe el pasado mes de junio.

LYON, Francia, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, referente mundial en soluciones de energía solar, ha anunciado hoy la llegada al mercado europeo de su gama de módulos back contact TCL Solar C2, ya está disponible para pedidos a través de la red de distribuidores autorizados. Las primeras entregas comenzarán esta semana en el Reino Unido, marcando el inicio progresivo en los principales mercados europeos durante las próximas semanas.

El nuevo módulo TCL Solar C2.El TCL Solar C2 fue presentado en junio en las ferias SNEC de Shanghái e Intersolar Europe de Múnich, donde TCL SunPower presentó por primera vez su plataforma de tecnología back contact.

El anuncio de hoy marca el paso de esta tecnología desde su lanzamiento oficial hasta su disponibilidad comercial, destinada a aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y plantas fotovoltaicas a gran escala.

"C2 representa la próxima generación de la plataforma back contact TCL Solar y una clara muestra de la dirección tecnológica que estamos impulsando para la marca ", afirmó Steven Zhang, director general de TCL SunPower Global. "Durante el último año hemos ampliado significativamente nuestracapacidad de producción, incuida la adquisición de las operaciones de fabricación de células y módulos back contact de DAS Solar, culminada el pasado mes de julio. Asimismo hemos seguido perfeccionando la tecnología, respaldados por más de 1.600 patentes relacionadas con la tecnología back contact y en cuatro décadas de experiencia en fabricación fotovoltaica. El resultado es un panel diseñado para liderar en eficiencia, diseño y durabilidad a gran escala. La tecnología back contact es hoy nuestra plataforma tecnológica insignia y estamos convencidos de que redefinirá los estándaresdel sector solar en toda Europa".

La serie C2 está compuesta por dos configuraciones basadas en la misma tecnología de célula back contact. Por un lado, el modelo C2 S Black, diseñado para instalaciones residenciales y pequeños proyectos comerciales, ofrece una potencia de hasta 495 W y una eficiencia del 23,8 %. Por otro, los modelos C2 L y C2 L UPP están orientados a proyectos comerciales de gran tamaño y plantas utility-scale, alcanzando hasta 670 W de potencia, una eficiencia de hasta el 24,8 % y una bifacialidad de hasta el 85 % en las versiones L y L UPP.

Estos paneles emplean un diseño back contact de superficie completa sin espacios —sin barras colectoras metálicas en la cara frontal—, lo que incrementa en más de un 5 % la densidad de potencia útil por panel en comparación con una configuración convencional de contacto frontal de iguales dimensiones, debido simplemente a que existe una mayor superficie activa de la celda expuesta al sol. La empresa destaca asimismo un coeficiente de temperatura de -0,26 %/°C y una tasa de degradación anual inferior al 0,35 %, lo que permite conservar aproximadamente el 88,85 % de la potencia inicial del panel tras 30 años de funcionamiento. Cada módulo C2 cuenta con una garantía de larga duración que incluye hasta 25 años de garantía de producto y 30 años de garantía de potencia, según el modelo.

El diseño sin busbars de la serie C2 elimina las líneas metálicas frontales que generan sombreado en los paneles convencionales. Esta es la clave que impulsa la mejora de la eficiencia: no se trata de un recubrimiento especial ni de una optimización por software, sino simplemente de una mayor superficie activa expuesta al sol, explicó Karin Alberto Burkhardt, directora de Producto Fotovoltaico de TCL SunPower Global. En el modelo residencial S Black, este mismo diseño proporciona una estética completamente negra y uniforme. En las variantes C2 L y C2 L UPP se combina con una construcción bifacial vidrio-vidrio, ideal para aplicaciones comerciales y proyectos a gran escala. En toda la gama, la serie C2 ofrece una eficiencia de hasta el 24,8 %, un mejor rendimiento en condiciones de baja irradiancia y menores pérdidas energéticas por sombreado parcial frente a las tecnologías convencionales. Ese es el significado de nuestro concepto 'Better by Design': tanto la estética como el rendimiento nacen de la misma decisión de diseño.

La serie TCL Solar C2 ya está disponible a través de los distribuidores autorizados de TCL Solar en toda Europa. Los instaladores y compradores comerciales pueden localizar a su distribuidor más cercano utilizando la herramienta de búsqueda disponible en tclsolar.com/distributors.

Acerca de TCL SunPower GlobalRespaldada por la solidez global, la estabilidad financiera y el liderazgo tecnológico del Grupo TCL, TCL SunPower Global es un proveedor líder de energía solar, comprometido a ofrecer soluciones solares de alto rendimiento, fiables y accesibles en todo el mundo. La empresa combina tecnología avanzada, una fabricación verticalmente integrada y un firme enfoque en la sostenibilidad para impulsar la transición energética global. TCL SunPower Global reúne dos marcas complementarias: SunPower, que ofrece soluciones energéticas residenciales integrales de primera calidad, y TCL Solar, que proporciona soluciones solares y energéticas de alto rendimiento y rentables. Juntas, satisfacen las diversas necesidades del mercado solar mundial, desde instalaciones residenciales en tejados hasta proyectos comerciales y desarrollos a gran escala.

Más información: tclsolar.com y LinkedIn.

Contacto para prensa:Anna Valeria Portaanna.porta@tcl.com+39 345 7706205

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