Lleno de promesas: La trayectoria de Wisam

Wisam, 9, in her classroom in Port Sudan. UNICEF/Ahmed Mohamdeen Elfatih - EDUCATION CANNOT WAIT/PR NEWSWIRE

Con financiación de Education Cannot Wait, UNICEF distribuye material escolar urgente para ayudar a los niños desplazados en Sudán a retomar sus estudios.

PORT SUDAN, Sudán, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Wisam está sentada en su aula, absorta en su trabajo. Sus dedos agarran un lápiz azul mientras dibuja con cuidado una flor en su cuaderno, sin que la distraiga el bullicio de sus compañeros recogiendo. Al terminar, guarda sus queridos lápices en su mochila.

Los útiles escolares en su nueva mochila son un recordatorio constante de la esperanza que lleva consigo, incluso ante las dificultades más extremas.

Con tan solo nueve años, Wisam ya ha experimentado más dificultades que muchas otras en toda su vida. Obligadas a huir de su hogar en Sinnar cuando el conflicto armado los alcanzó, Wisam y su familia buscaron refugio en Puerto Sudán. "Dejé mis juguetes, libros, uniforme, mochila y lápices. Mi uniforme escolar era precioso", dijo Wisam.

Cuando las escuelas finalmente reabrieron en Puerto Sudán, la familia de Wisam no pudo costear los útiles escolares necesarios. Gracias a UNICEF, con financiación de Education Cannot Wait (ECW), Wisam ha recibido material escolar esencial e incluso un uniforme escolar nuevo. Esta iniciativa forma parte de la respuesta integral de ECW en Sudán y los países vecinos, que apoya el establecimiento de espacios seguros para niños y centros de aprendizaje temporales, la formación de docentes, la provisión de materiales didácticos, apoyo psicosocial y de salud mental, y más.

Cuando Wisam y sus hermanos se matricularon en su nueva escuela en Puerto Sudán, su entusiasmo por volver a aprender se vio atenuado por la falta del material escolar necesario. Las dificultades del desplazamiento significaron que no tenían los medios para comprar todo lo necesario para prosperar en el aula.

La escuela de Wisam es una de las muchas en Sudán que recibe material escolar esencial gracias a la financiación de ECW. Gracias a esta iniciativa, cuyo objetivo es garantizar que todos los niños tengan las herramientas necesarias para retomar las clases, Wisam y sus hermanos recibieron uniformes nuevos y mochilas llenas de cuadernos, borradores, lápices de colores, tizas, reglas y más. "Me encanta mi nueva mochila", dijo.

Para Wisam, su nueva mochila contiene mucho más que su material escolar; es el reflejo de sus sueños de un futuro más brillante y pacífico en su tierra natal, que le permita aprender, crecer y alcanzar su máximo potencial.

Hoy, Wisam cursa tercer grado. Participa en los debates en clase y levanta la mano con seguridad para responder preguntas. Al terminar la jornada escolar, Wisam se queda en el aula, absorta en sus dibujos. Las coloridas flores, dibujadas con tanto cuidado, son testimonio de su creatividad y determinación por encontrar la belleza incluso en circunstancias difíciles.

Cientos de edificios escolares han resultado dañados o destruidos desde el comienzo de la guerra en Sudán en abril de 2023. Muchos otros se utilizan como refugios.

En tiempos de crisis, la educación es fundamental, no solo para el aprendizaje académico, sino también para brindar una sensación de normalidad, estabilidad y seguridad. Protege a los niños de prácticas nocivas como el matrimonio infantil, el trabajo infantil y el reclutamiento forzado en grupos armados, brindándoles la oportunidad de perseguir sus sueños y construir un futuro mejor. Wisam es solo una de los millones de niños desplazados por el brutal conflicto. El país se enfrenta a la mayor crisis de desplazamiento infantil del mundo, con un estimado de 13 millones de niños en edad escolar actualmente sin escolarizar.

"Nuestro hogar es mejor que aquí. Pero no podemos regresar debido a la guerra. La guerra es muy dura", dijo la niña de 9 años. Aun así, Wisam mantiene la esperanza. Con el apoyo que ha recibido, ahora siente que la educación es su camino a seguir.

ECW y socios como UNICEF continúan apoyando a niñas y niños en todo Sudán para garantizar que, incluso en las circunstancias más difíciles, los niños desplazados puedan continuar su educación. Las inversiones de ECW en el país apoyan la construcción y rehabilitación de aulas, el suministro de materiales de aprendizaje y enseñanza, la formación del profesorado, la mejora del acceso al agua potable, instalaciones de agua y saneamiento con perspectiva de género, y la mejora del acceso a una educación de calidad, inclusiva y adaptada a la infancia. ECW y sus socios también están respondiendo a las necesidades educativas de los refugiados en la región, con subvenciones anunciadas en la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía, Libia, Sudán del Sur y Uganda.

La historia de Wisam es un recordatorio de la resiliencia y la fuerza de los niños, y del poder transformador de la educación. Su mochila, que una vez fue un recordatorio de todo lo que tuvo que dejar atrás, ahora carga con el peso de todo lo que espera lograr. Con cada lección, se acerca más al futuro que se merece.

