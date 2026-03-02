LLOOLY consolida su crecimiento como franquicia con expansión real y concepto innovador - LLOOLY

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de marzo.- La restauración ligera vive una etapa de consolidación marcada por la búsqueda de formatos eficientes, altamente visuales y compatibles con el consumo en centros comerciales, zonas turísticas y ejes de ocio urbano. En este marco, las marcas con operativas simplificadas y propuestas diferenciales ganan peso dentro del ecosistema emprendedor. LLOOLY refuerza su posicionamiento como franquicia en expansión en España con tres nuevas aperturas previstas para marzo y abril en ubicaciones estratégicas, orientadas a maximizar visibilidad y tráfico.

La compañía, especializada en postres personalizables con un enfoque contemporáneo, avanza con incorporaciones en el centro comercial Outlet Sambil (Madrid), el centro comercial El Teler en Ontinyent (Valencia) y Arenales del Sol (Alicante). Esta hoja de ruta responde a una estrategia de implantación basada en entornos con elevada afluencia, estacionalidad favorable y fuerte componente experiencial, factores que influyen de forma directa en la rotación y en el potencial de captación de nuevos públicos.

Tres aperturas previstas en enclaves de alta afluencia

La próxima apertura en Outlet Sambil consolida la presencia de LLOOLY en la Comunidad de Madrid mediante un emplazamiento con flujo constante de visitantes y un perfil de consumidor habituado a la compra y al ocio en un mismo espacio. En paralelo, la llegada a El Teler, en Ontinyent, amplía el alcance de la marca en la Comunidad Valenciana dentro de un entorno comercial con capacidad para atraer público local y comarcal.

La apertura prevista en Arenales del Sol refuerza la estrategia de posicionamiento en un enclave costero con alta actividad turística y picos de demanda asociados a la temporada. La combinación de ubicaciones urbanas y destinos con atractivo vacacional permite equilibrar exposición de marca, rotación de producto y notoriedad, especialmente relevante para conceptos de restauración basados en propuestas visuales y consumo espontáneo.

Estas implantaciones se alinean con una tendencia del sector: la selección de localizaciones donde el escaparate físico y el tráfico peatonal actúan como motores directos de conversión. En este sentido, la presencia en zonas de paso, ocio y compras se traduce en mayor frecuencia de prueba, repetición y viralidad, elementos que aceleran el reconocimiento de marca en entornos competitivos.

Un modelo replicable con propuesta visual y operativa optimizada

LLOOLY ha desarrollado un concepto centrado en la personalización y en la experiencia, con productos concebidos para atraer a públicos diversos en momentos de ocio. La propuesta se apoya en una operativa orientada a la agilidad y a la estandarización, características especialmente valoradas en formatos de restauración ligera donde la velocidad de servicio y el control de procesos son determinantes.

El crecimiento de la marca se apoya en un modelo de expansión diseñado para implantarse en distintos tipos de espacios comerciales, con una estructura que prioriza la claridad operativa y la facilidad de replicación. Este planteamiento permite adaptarse a locales de diferentes tamaños y a ubicaciones con ritmos de demanda variables, manteniendo coherencia de experiencia y homogeneidad de ejecución.

Con las aperturas previstas para marzo y abril, LLOOLY consolida su hoja de ruta y su alcance nacional, reforzando su condición de franquicia en crecimiento y su presencia en ubicaciones con potencial de captación sostenida.

Contacto

Emisor: LLOOLY FRANQUICIAS

Contacto: LLOOLY FRANQUICIAS

Número de contacto: 722306060