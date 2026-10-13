LLOOLY impulsa su expansión con una nueva franquicia en España de bubble waffles, ice rolls y tacos helados - LLOOLY FRANQUICIAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre de 2026.-

El sector de la heladería continúa evolucionando con propuestas que combinan nuevos formatos, personalización y una experiencia de consumo cada vez más visual. Esta transformación ha favorecido la llegada de conceptos internacionales que amplían la oferta tradicional y permiten crear combinaciones adaptadas a distintos gustos. Dentro de esta tendencia, LLOOLY impulsa su crecimiento con una nueva franquicia en España, donde los bubble waffles, ice rolls y tacos helados se convierten en protagonistas.

Bubble waffle e ice rolls, una propuesta basada en la personalización

La oferta de LLOOLY gira en torno a especialidades que permiten configurar cada elaboración mediante diferentes toppings, salsas y complementos. Entre ellas destaca el bubble waffle, una preparación de origen hongkonés caracterizada por su particular textura y su reconocible presentación, que puede combinarse con helado y distintos ingredientes.

La carta incorpora también los ice rolls, inspirados en los helados elaborados sobre planchas frías de tradición tailandesa. A estas propuestas se suma el Taco Helado de LLOOLY, una creación que fusiona el bubble waffle con los ice rolls para ofrecer un formato diferente dentro de la oferta de la marca.

Esta variedad permite situar la personalización como uno de los principales elementos de la experiencia, con múltiples posibilidades para combinar sabores y texturas.

Una franquicia en España orientada al crecimiento de la marca

La nueva apertura se integra en el modelo de expansión de LLOOLY mediante franquicia en España. La compañía cuenta con un concepto diseñado para adaptarse a diferentes emplazamientos, entre ellos locales comerciales, centros comerciales, aeropuertos, cines, hoteles y parques temáticos.

Su modelo contempla diferentes formatos de implantación y una estructura de proveedores propia, además de establecimientos que pueden operar sin cocina ni salida de humos. Estas características buscan facilitar la adaptación del concepto a distintos espacios y entornos comerciales.

Con esta nueva franquicia, LLOOLY continúa desarrollando su presencia en el mercado español y reforzando una propuesta basada en especialidades internacionales, formatos diferenciados y amplias posibilidades de personalización.

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