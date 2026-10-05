PAU FERRERC Llooly, nueva apertura en Centro Comercial Teler - PAU FERRERC

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 5 de octubre de 2026.-

El Centro Comercial El Teler, ubicado en Ontinyent, suma una nueva alternativa a su oferta gastronómica habitual. La cadena Llooly ha confirmado la próxima apertura de un establecimiento en este complejo de la comarca de la Vall d'Albaida. Con este movimiento estratégico, la firma prosigue con su plan de expansión dentro de la Comunidad Valenciana, un territorio donde su propuesta ya cuenta con un recorrido consolidado. Los clientes habituales de estas instalaciones comerciales dispondrán en breve de un espacio especializado en repostería y heladería con un marcado origen asiático, una alternativa que hasta el momento no tenía presencia en el municipio.

Los postres de tendencia asiática llegan al corazón de la Vall d'Albaida

La llegada de este operador supone la introducción de recetas que han ganado una enorme popularidad en las grandes capitales durante los últimos años. El principal reclamo del local de Ontinyent será el 'bubble waffle', un gofre con masa en forma de burbujas cuya receta procede de Hong Kong y que los clientes pueden personalizar con diferentes siropes y complementos. De igual modo, la firma elaborará al momento los conocidos 'ice rolls', un formato de helado artesanal de origen tailandés que se prepara a la vista del público sobre una plancha a temperaturas bajo cero.

Una oferta de ocio que se diversifica en la provincia de Valencia

Esta apertura no solo supone un incentivo para los consumidores locales, sino que también contribuye de forma directa a la dinamización comercial de El Teler. La incorporación de marcas con un concepto de producto tan específico ayuda a retener al público joven y familiar de la comarca, el cual ya no necesitará desplazarse a otras localidades para consumir este tipo de productos. Además de los gofres y los helados a la plancha, el nuevo establecimiento ofrecerá otras combinaciones propias de la enseña, como los tacos helados o el 'bubble tea', adaptando su carta tanto a la campaña de verano como a los meses de invierno.

A través de esta inauguración, los vecinos de Ontinyent ganan un punto de encuentro dulce que combina la tradición del helado hecho a mano con formatos visuales y actuales. La implantación de la marca en El Teler ratifica el interés de las enseñas de restauración por los centros comerciales de tamaño medio como motores económicos locales.

Contacto

Emisor: Centro Comercial El Teler

Contacto: PAU FERRERC

Número de contacto: +3472206060