Llorar es aprender: la Revolución de los Llorones o cómo enseñar a los pequeños a expresar sus emociones

Con esta iniciativa, IMC Toys Global busca romper con la represión de las lágrimas, un hábito impuesto desde la infancia, y mostrar que llorar no solo está bien, sino que ayuda a sanar y liberar emociones. Además, dado que los juguetes son la primera manera en que los niños se relacionan con el mundo, es fundamental ofrecerles aquellos que los inviten a reconocer y expresar sus emociones sin juicios, promoviendo así una infancia más consciente y saludable

Madrid, 20 de noviembre.- Llorar no es de débiles, sino una forma de expresarse y de aprender: este es uno de los pilares de 'La Revolución de los Llorones', una iniciativa que invita a adultos y niños a expresar sus emociones sin miedo ni prejuicios.



Así, IMC Toys Global, compañía líder del sector juguetero, quiere hacer un llamamiento a las familias y la sociedad en general a que se unan a esta filosofía para, entre todos, cambiar la forma de educar emocionalmente a los hijos.



"Con nuestros Bebés Llorones proponemos un concepto más empático y consciente de la crianza a través del juego", afirma Olga Comes, Marketing Manager de la empresa. "Queremos que las familias se unan a esta Revolución de los Llorones, una revolución emocional y generacional, porque solo juntos podemos hacer un gran cambio en la forma en que educamos y acompañamos a nuestros hijos. Creemos firmemente que, entre todos, podemos transformar la manera en la que educamos emocionalmente a nuestros hijos, ayudándoles a expresar lo que sienten y hacer posible una infancia en la que llorar también suponga aprendizaje, y no represión o vergüenza".



El llanto o cómo las lágrimas pueden enseñar a sentir desde la infancia

Una de las formas más importantes de gestionar las emociones es el llanto, ya que ayuda a sanar, liberar y comunicar aquello que, en ocasiones, no puede expresarse con palabras. Por eso, Los Bebés Llorones enseñan a los niños que cada emoción es válida y que llorar es una parte muy importante de crecer.



Con el juego simbólico, en el que los más pequeños imitan situaciones reales, los niños aprenden a reconocer sus emociones, ponerse en el lugar del otro y gestionar la frustración o la alegría, factores clave para su desarrollo afectivo y social.



Así, los juguetes se convierten en aliados para educar en empatía, cuidado y autenticidad desde la infancia. En este sentido, los Bebés Llorones son mucho más que un juguete, ya que, al imitar lágrimas reales, ayudan a los más pequeños a reconocer, expresar y normalizar sus emociones, fomentando la empatía, el cuidado y la autenticidad desde la infancia. De esta forma, pueden aprender a llorar, a consolar y a cuidar.



Qué hay detrás de La Revolución de Los Llorones

Todos estos objetivos se enmarcan en la campaña puesta en marcha por IMC Toys Global con mensajes inspiradores como "ser llorón es ser valiente", "todas las lágrimas son mágicas" o "compartir lágrimas nos conecta".



A través del lema #YoTambiénSoyUnLlorón, la marca invita a toda la sociedad a que compartan sus experiencias y normalizar así las lágrimas como parte del bienestar emocional.



Esta campaña incluye un manifiesto y una canción oficial que refuerzan su mensaje. Con esta acción, IMC Toys Global reafirma su compromiso con la educación emocional y la transmisión de valores positivos desde la infancia.



Regalo que educa y emociona

De cara a las próximas fiestas navideñas, los Bebés Llorones se han convertido en una opción idónea, ya que, además de entretener, enseñan empatía, fortalecer vínculos y acompañar a los niños en su crecimiento personal.







