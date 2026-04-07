Lluís Farré, nuevo presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos - Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Post

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de abril

La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY), organización sectorial integrada en la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) que lleva más de 30 años velando por la calidad, la seguridad alimentaria y la transparencia con los consumidores, ha elegido nuevo presidente a Lluís Farré (Lactalis Nestlé) durante la renovación de su Junta Directiva.

Farré ha asegurado que es “un honor asumir la presidencia de AEFY y seguir trabajando por un sector que elabora alimentos esenciales, nutritivos y saludables que llegan a diario a todos los hogares de España”. Completan la nueva Junta Directiva Antoni Bandrés (Danone) como vicepresidente, Jorge Eugui (Andros) como tesorero y Juan Carlos López (Postres Reina) como secretario.

El nuevo presidente ha adelantado sus principales líneas de actuación de cara a los próximos años, enfocadas en la continuidad del trabajo que lleva realizando la Asociación: fomentar medidas para asegurar la competitividad del sector y la fabricación en España del yogur y postres lácteos refrigerados; defender el gran valor nutricional de nuestra categoría y su importancia como alimento esencial, accesible y saludable; así como trabajar para la circularidad de los materiales de embalaje y acelerar en sostenibilidad.

“Nuestro compromiso es reivindicar la importancia del yogur y leches fermentadas en la dieta mediterránea, un alimento vivo y esencial que aporta a la salud en todas las etapas de la vida”, ha apuntado Lluís Farré, quien ha añadido que su voluntad es mantener “un sector fuerte, que siga siendo un referente en alimentación saludable”.

Lluís Farré, nuevo presidente

Lluís Farré acumula 36 años de experiencia en la categoría de yogures y postres refrigerados de las marcas de Nestlé, habiendo ocupado diferentes responsabilidades en este negocio en España, Francia y Portugal. Desde 2019 ejerce como director general de Lactalis Nestlé para el sur de Europa.

Durante los últimos tres años como vicepresidente de AEFY, ha liderado la Alianza por la Circularidad del Poliestireno (ACPS), impulsada desde AEFY para trabajar con toda la cadena de valor de este material, con el objetivo de promover el reciclaje del poliestireno postconsumo y su reintegración en envases para uso alimentario.

Farré sucede en el cargo a Antoni Bandrés, quien ha ejercido como presidente de AEFY desde 2014, periodo durante el cual la asociación ha avanzado en el fomento de hábitos saludables, con el yogur como aliado accesible y nutritivo. El Sr. Farré, en nombre de la Asociación, ha agradecido al Sr. Bandrés su dedicación al frente de AEFY, destacando los avances en tejer relaciones con organizaciones científicas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Además, ha reconocido su trabajo situando a AEFY como un actor relevante que aporta conocimiento técnico y divulgativo sobre el valor nutricional del yogur, con documentos de utilidad como el Libro Blanco de Meriendas Infantiles o la encuesta “Nutrición, salud y yogur en todas las etapas de la vida”.

Sobre AEFY

AEFY es una organización sectorial que integra y representa a los principales productores de yogur y postres lácteos de España: Arte Láctico Caprino; Danone; Grupo Andros; Clun Cooperativas Lácteas Unidas; Grupo Central Lechera Asturiana; Kaiku; La Fageda; Lactalis Nestlé; Pastoret; Postres Reina y Schreiber. Fundada en 1989, lleva 36 años velando por la calidad, la seguridad alimentaria y la transparencia con los consumidores.

Contacto

Emisor: Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY)

Contacto: Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY)

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