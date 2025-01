Loar Group Inc. incorpora nueva Directora de Talento a su equipo ejecutivo

Loar Group Inc. - Loar Group Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

En este puesto de nueva creación, Nicole Huque será responsable de reforzar la capacidad de liderazgo

White Plains, 28 de enero de 2025.- Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) da la bienvenida a Nicole Huque como Directora de Talento, bajo las órdenes del Consejero Delegado y Copresidente Ejecutivo Dirkson Charles. En este puesto de nueva creación, Nicole Huque será responsable de reforzar la capacidad de liderazgo y optimizar la cultura orientada al rendimiento en toda la cartera.



"El talento es uno de los impulsores de valor estratégico de Loar y la incorporación de Nicole Huque como nuestra Chief Talent Officer aumenta la capacidad y complementa aún más nuestro equipo ejecutivo", dijo Dirkson Charles CEO & Executive Co-Chairman. "Nicole aporta una gran experiencia en la creación de empresas de alto rendimiento, así como un amplio conocimiento de la industria y fuertes relaciones en el sector aeroespacial y de defensa global".



Antes de Loar, la Sra. Huque trabajó durante 15 años como asesora estratégica de conocidas empresas industriales. Más recientemente, fue socia de la división aeroespacial y de defensa de Krauthamer & Associates, una de las principales empresas de asesoramiento en liderazgo y búsqueda de ejecutivos de Norteamérica. También ha desempeñado funciones directivas en la industria, incluido el cargo de Directora Global de Adquisición de Talento y Contratación de Ejecutivos para B/E Aerospace.



En la actualidad, Huque forma parte del Consejo de Administración de Airlink (una organización mundial de ayuda humanitaria) y del consejo asesor de la Organización de Profesionales Aeroespaciales Negros. La Sra. Huque es licenciada en Psicología por la Universidad de Waterloo (Canadá) y posee un MBA con doble especialización en Finanzas y Marketing por la Pace University - Lubin School of Business de Nueva York.



Sobre Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones a través de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo.







Contacto

Nombre contacto: Ian McKillop

Descripción contacto: Loar Holdings Investor Relations

Teléfono de contacto: 914-909-1311