Loar Holdings Inc. anuncia la adquisición de Applied Avionics, Inc.

Loar Holdings Inc (NYSE:LOAR) ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Applied Avionics, Inc. (Applied Avionics) por 385 millones de dólares en efectivo

White Plains, 19 de julio de 2024.- Fundada en 1968, Applied Avionics diseña, desarrolla y fabrica soluciones de interfaz de aviónica de alta ingeniería. Las marcas de Applied Avionics, VIVISUN y NEXSYS, son las preferidas de los principales proveedores de reacondicionamiento de aeronaves, contratistas militares principales, proveedores de primer nivel y fabricantes de equipos originales, entre otros, lo que refleja la pasión de Applied Avionics por un servicio al cliente excepcional, una calidad de primera clase y su reputación como proveedor de soluciones innovadoras.



Dada la naturaleza a medida de las soluciones, casi todos los ingresos de Applied Avionics proceden de diseños propios. Los productos de Applied Avionics se encuentran en multitud de plataformas de los mercados finales aeroespacial y de defensa, tanto comercial como militar. Applied Avionics emplea a más de 80 personas en su sede y planta de fabricación de Fort Worth, Texas. "Esperamos que las ventas y el EBITDA ajustado de Applied Avionics para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024 sean de aproximadamente 40 millones de dólares y 21 millones de dólares, respectivamente. Loar espera recibir beneficios fiscales de aproximadamente 45 millones de dólares como resultado de la transacción". Por lo tanto, incluyendo el beneficio fiscal estimado, el múltiplo del precio de compra efectivo de Loar será de aproximadamente 16 veces el EBITDA ajustado de Applied Avionics 2024.



"Estamos entusiasmados con la incorporación de Applied Avionics a la familia Loar", declaró Dirkson Charles, consejero delegado y copresidente ejecutivo del consejo de administración de Loar. "Applied Avionics encaja con nuestra iniciativa estratégica de añadir capacidades de nicho y productos patentados a nuestro conjunto de soluciones para clientes. Además, más del 75% de las ventas de Applied Avionics proceden del mercado posventa, lo que refuerza aún más este atributo y enfoque estratégico de Loar".



Se espera que la operación se cierre poco después de recibir las aprobaciones reglamentarias necesarias y está sujeta a las condiciones de cierre habituales. La adquisición se financiará mediante empréstitos adicionales en el marco del actual contrato de crédito de Loar y efectivo disponible.



Sobre Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones a través de los principales fabricantes de equipos originales aeroespaciales y de defensa y Tier Ones en todo el mundo.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas expresas o implícitas. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las que reflejan nuestras opiniones actuales con respecto a, entre otras cosas, la capacidad de Loar para cerrar a tiempo la adquisición de Applied Avionics, la capacidad de Loar para financiar dicha adquisición y el rendimiento financiero previsto de Applied Avionics.





