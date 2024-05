Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) ha comunicado unos resultados récord para el primer trimestre de 2024 Primer

(Información remitida por la empresa firmante)

Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) ha comunicado unos resultados récord para el primer trimestre de 2024

White Plains (Nueva York), 14 de mayo de 2024.-

Primer trimestre de 2024



• Ventas netas de 91,8 millones de dólares, un 23,7% más que en el trimestre anterior.



• Los ingresos netos del primer trimestre de 2024 ascendieron a 2,2 millones de dólares, 9,8 millones más que en el primer trimestre de 2023.



• EBITDA ajustado de 33,0 millones de dólares, un 23,0% más que en el trimestre del año anterior.



• El margen de beneficio neto del trimestre mejoró hasta el 2,4%, frente al margen de (pérdida) neta del (10,1)% del año anterior.



• El margen EBITDA ajustado del trimestre fue del 36,0%, en línea con el del año anterior.



"Comenzamos el año con un sólido impulso, registrando un récord trimestral en ventas netas y EBITDA ajustado", declaró Dirkson Charles, Consejero Delegado de Loar y Copresidente Ejecutivo del Consejo de Administración. "Los márgenes de EBITDA ajustado fueron fuertes en un 36%, incluso después de dar efecto a la dilución temporal del margen de las dos adquisiciones completadas en la segunda mitad de 2023 y la continua construcción de nuestra infraestructura para satisfacer nuestras necesidades de información, gobernanza y control como empresa pública".



Las ventas netas de Loar en el trimestre ascendieron a 91,8 millones de dólares, lo que supone un aumento de 17,6 millones o del 23,7% respecto al año anterior. Orgánicamente, las ventas netas aumentaron un 11,1% u 8,3 millones de dólares, hasta 82,5 millones de dólares.



Los ingresos netos del trimestre aumentaron 9,8 millones de dólares, hasta 2,2 millones, frente a una pérdida neta de 7,5 millones de dólares en el trimestre comparable de hace un año. El aumento de los ingresos netos en el trimestre se debió principalmente a un incremento de los ingresos de explotación y a una disminución de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta.



El EBITDA ajustado del trimestre fue de 33,0 millones de dólares, lo que supone un aumento del 23,0% o 6,2 millones de dólares con respecto al primer trimestre de 2023. El EBITDA ajustado como porcentaje de las ventas netas fue del 36,0%, frente al 36,2% del primer trimestre del año anterior.



Actualización de la estructura de capital

Glenn D'Alessandro, Director Financiero y Tesorero, ha declarado: "El 29 de abril cerramos nuestra oferta pública inicial (‘OPI’), con la que recaudamos 330 millones de dólares, netos de descuentos y comisiones de suscripción. Hemos utilizado los ingresos para reembolsar 285 millones de dólares de deuda en virtud de nuestro contrato de crédito, y el resto se ha destinado a fines corporativos generales. Además, hemos modificado y ampliado las condiciones de nuestro contrato de crédito existente y hemos obtenido una nueva línea de crédito renovable de 50 millones de dólares".



"En virtud de nuestro contrato de crédito revisado, hemos ampliado el plazo de vencimiento de nuestra deuda hasta 2030. El tipo de interés aplicado en virtud del acuerdo revisado es SOFR+4,75% siempre que mantengamos un ratio de apalancamiento inferior a 5,5 a 1. Esto representa una reducción de 250 puntos básicos con respecto a nuestro anterior tipo de interés en virtud del acuerdo de crédito. Además, la disponibilidad en virtud de nuestro compromiso de préstamo a plazo de disposición diferida incluido en el acuerdo de crédito revisado aumentó a 100 millones de dólares".



Perspectivas para todo el año 2024



• Ventas netas: entre 370 y 374 millones de dólares.



• Ingresos netos: entre 25,7 y 27,1 millones de dólares.



• EBITDA ajustado - entre 132 y 134 millones de dólares



• Margen de ingresos netos: aproximadamente el 7%.



• Beneficio por acción ajustado: entre 0,41 y 0,43 dólares.



• Margen EBITDA ajustado: aproximadamente un 36%.



• Gastos por intereses: aproximadamente 42 millones de dólares



• Hipótesis de mercado: las perspectivas para todo el año se basan en las siguientes hipótesis: • Crecimiento de los OEM de aviones comerciales, de negocios y de aviación general de dos dígitos bajos.



• Crecimiento del mercado de posventa de aviones comerciales, de negocios y de aviación general de dos dígitos bajos.



• Crecimiento de la defensa de dos dígitos bajos





"En todos nuestros mercados finales observamos una fuerte demanda de nuestros componentes patentados. Para el resto de 2024 esperamos un aumento de la demanda de los productos que suministramos al mercado posventa comercial", declaró Charles.



El EBITDA ajustado, el margen de EBITDA ajustado y el beneficio por acción ajustado son medidas financieras que no se ajustan a los PCGA y que se facilitan en esta sección "Perspectivas para todo el ejercicio 2024" con carácter prospectivo. "No proporcionamos una conciliación de dichas medidas prospectivas con las medidas financieras más directamente comparables calculadas y presentadas de acuerdo con los PCGA porque hacerlo sería potencialmente engañoso y no sería práctico dada la dificultad de proyectar partidas transaccionales y otras partidas operativas no esenciales en cualquier período future".



Conferencia telefónica sobre resultados

Está prevista una conferencia telefónica para inversores y analistas de valores el martes 14 de mayo de 2024 a las 10:30 a.m., hora del Este. Se puede participar, a través de este enlace, de la web de Loar Holdings ir.loargroup.com y en este enlace estará disponible un video en directo. La retransmisión se podrá visualizer más tarde.



Sobre Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa especializados que son esenciales para las aeronaves y los sistemas aeroespaciales y de defensa actuales.







