Lockton nombra a Stéphane Lespérance como consejero delegado de su división canadiense

(Información remitida por la empresa firmante)

Lespérance recibió el mandato de ofrecer soluciones de riesgo, personal y beneficios centradas en el cliente y diseñadas para empresas canadienses

TORONTO, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, la correduría de seguros independiente de propiedad privada más grande del mundo, anunció hoy el nombramiento estratégico de Stéphane Lespérance, veterano del sector, como consejero delegado de su nueva filial canadiense. Este nombramiento histórico subraya el compromiso de la compañía de proporcionar un apoyo de asesoría de alto nivel a las empresas canadienses.

Reconocido como una figura destacada en el sector asegurador canadiense, Stéphane se une a Lockton tras 24 años desempeñando cargos de creciente responsabilidad en Aon Canada, donde fue presidente desde 2019 y presidente y director ejecutivo desde 2025. Su trayectoria comprobada en la mejora del servicio al cliente mediante el desarrollo e implementación de complejas estrategias de gestión de riesgos para grandes organizaciones multinacionales en Norteamérica, Europa y Asia, así como en la creación de equipos de asesoría de élite, lo posiciona de manera única para definir la próxima fase de la oferta de Lockton en Canadá. Este nombramiento refleja el enfoque de Lockton en la creación de una organización liderada por canadienses para apoyar a las empresas que operan en un entorno dinámico, con una creciente presión en materia de riesgos y gestión de personas.

"Canadá es uno de los 10 principales mercados de seguros del mundo, una economía sofisticada y globalmente conectada donde las empresas se enfrentan a riesgos cada vez más complejos e interconectados", afirmó Ron Lockton, presidente y consejero delegado de Lockton. "Gracias a nuestras relaciones de larga data en Canadá, hemos constatado la necesidad de una mayor especialización y un modelo de asesoramiento verdaderamente centrado en el cliente. La estructura independiente de Lockton nos permite satisfacer esa necesidad de manera significativa. La incorporación de un líder del calibre de Stéphane demuestra la solidez y el atractivo de nuestro modelo de propiedad privada. Él aporta la experiencia, la credibilidad y la visión estratégica necesarias para brindar una experiencia de asesoramiento de primer nivel a los clientes en todo Canadá".

El enfoque de Lockton en Canadá se centra en llevar su modelo independiente y privado a un mercado donde las empresas medianas y grandes buscan asesoramiento más personalizado para abordar una amplia gama de desafíos relacionados con el riesgo y la fuerza laboral. La estrategia de la compañía combinará el liderazgo canadiense y el conocimiento del mercado local con la experiencia global, alineando el negocio minorista canadiense con la red global de Lockton para ofrecer productos y servicios únicos en el mercado canadiense y proporcionar un mejor servicio a las empresas que operan en Canadá.

"Más que nunca, las empresas canadienses necesitan un socio que comprenda el entorno de riesgos cada vez más complejo al que se enfrentan, desde la incertidumbre en el comercio y la cadena de suministro y las ciberamenazas hasta las presiones laborales, el aumento de los costes de las prestaciones, la resiliencia climática y los desafíos específicos de cada sector", declaró Stéphane Lespérance, nuevo consejero delegado del negocio minorista canadiense de Lockton. "El modelo independiente de Lockton es muy relevante para el mercado canadiense actual. Nos proporciona la libertad de construir una plataforma verdaderamente centrada en el cliente, lo que nos permite enfocarnos en el éxito a largo plazo de nuestros clientes. Me entusiasma reunir a un equipo colaborativo de expertos para ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes canadienses".

Este nombramiento se basa en la dilatada trayectoria de Lockton trabajando con clientes canadienses y empresas multinacionales con operaciones en Canadá. Lockton compartirá más detalles en los próximos meses, a medida que continúe fortaleciendo su equipo directivo en Canadá, su presencia en el mercado local y sus capacidades de asesoramiento.

Acerca de Stéphane Lespérance

Con casi 30 años de experiencia en gestión de riesgos, Stéphane Lespérance ha desarrollado e implementado con éxito estrategias de programas de seguros para grandes organizaciones multinacionales, especialmente en Norteamérica, Europa y Asia. Durante 24 años ocupó puestos de creciente responsabilidad en Aon Canadá, donde fue presidente desde 2019 y, posteriormente, presidente y director ejecutivo desde 2025. También preside el consejo de administración del Instituto de Seguros de Canadá. Stéphane estudió gestión de riesgos en la Universidad de Quebec en Montreal y ha completado programas de formación ejecutiva en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern y en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago. Fuera del ámbito laboral, Stéphane es triatleta de competición y disfruta pasando tiempo con su familia.

Acerca de Lockton

Lo que distingue a Lockton y, a la vez, la hace superior: su independencia. La propiedad privada de Lockton permite a sus casi 15.000 asociados, que operan en más de 160 países, centrarse exclusivamente en las necesidades de seguros y riesgos de sus clientes. Con una experiencia global, Lockton ofrece el profundo conocimiento necesario para lograr resultados excepcionales. La filial canadiense de Lockton opera como Lockton Brokers, ULC.

Para obtener más información, visite www.lockton.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lockton-nombra-a-stephane-lesperance-como-consejero-delegado-de-su-division-canadiense-302801565.html