Lockton presenta Lockton SAGE: La primera plataforma unificada de inteligencia empresarial del sector

(Información remitida por la empresa firmante)

Diseñada específicamente para proporcionar a los clientes todo el potencial de los datos propios de Lockton, el análisis avanzado, las capacidades de IA y la experiencia especializada para la toma de decisiones a gran escala.

KANSAS CITY, Mo., 4 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Lockton, la mayor correduría de seguros y empresa de gestión de riesgos de propiedad privada del mundo, anunció hoy la ampliación de la disponibilidad de Lockton SAGE, su plataforma de inteligencia empresarial diseñada específicamente para poner todo el potencial de los datos propios de Lockton, el análisis avanzado, las capacidades habilitadas por IA y la experiencia especializada al servicio de las decisiones de los clientes.

Presentado inicialmente en Lockton Re, Lockton SAGE se está extendiendo ahora a toda la actividad de la empresa en EE. UU., con capacidades que abarcan soluciones de riesgo, soluciones de personal y reaseguro.

A medida que las organizaciones se enfrentan a decisiones cada vez más complejas en materia de personal, finanzas y riesgos, muchas se ven desafiadas por datos desconectados, información fragmentada y una creciente ola de herramientas de IA independientes que no ofrecen una visión completa.

"Ninguna empresa está mejor posicionada que Lockton para guiar a sus clientes hacia la era de la IA, pero la tecnología por sí sola nunca es la única ventaja; el verdadero impacto reside en combinar una inteligencia potente con un equipo excepcional", afirmó Ron Lockton, presidente y consejero delegado de Lockton. "Nuestros datos, tecnología y experiencia se han desarrollado conjuntamente a lo largo del tiempo, no se han incorporado mediante adquisiciones, por lo que funcionan como un todo. Creamos Lockton SAGE para mejorar a nuestros asesores, proporcionándoles la información necesaria para ofrecer a los clientes una forma más inteligente y personalizada de gestionar el riesgo y obtener mejores resultados. Las empresas que lideren la próxima década serán las que combinen una gran tecnología con un gran equipo, y ahí es precisamente donde nos centramos".

Lockton SAGE se diseñó para integrar todos estos elementos.

Lockton SAGE utiliza capacidades de IA para identificar los patrones, prioridades y recomendaciones más relevantes para el negocio de cada cliente.

De los datos a la decisión: a toda velocidad

Lockton SAGE conecta pólizas, cotizaciones, reclamaciones y riesgos, aplicando análisis basados en IA con la experiencia humana para brindar a los clientes una orientación más rápida e inteligente en los momentos más importantes. Al descubrir patrones, anticipar riesgos emergentes y ofrecer recomendaciones prácticas con antelación, la plataforma ayuda a las organizaciones a mitigar los problemas antes de que se agraven, reduciendo costes hoy y creando una mayor resiliencia financiera y operativa para el futuro.

¿Qué reciben los clientes?

Para los clientes, esto significa ir más allá de una plataforma de seguros fija y acceder a un entorno operativo personalizado que combina servicios de primera clase con una experiencia diseñada en torno a su negocio, sus prioridades y las métricas más importantes.

En cada etapa del ciclo de vida del seguro, Lockton SAGE transforma la inteligencia conectada en una comprensión profunda del negocio del cliente y su perfil de riesgo, junto con información específica para sus metas y objetivos, desde los datos que inician el proceso hasta el asesoramiento que sigue a la contratación:

Datos más completos, menor carga administrativa: La colaboración en tiempo real y la captura automatizada de datos reemplazan la recopilación manual de información, reduciendo la carga administrativa de la compra y gestión de coberturas, a la vez que generan una visión más completa y de mayor calidad del riesgo de cada cliente.

Análisis más profundo: Los conocimientos abarcan todas las exposiciones de un cliente y van más allá de la evaluación comparativa genérica para ofrecer perspectivas personalizadas y prospectivas del perfil de riesgo específico de ese cliente.

Estructuración más inteligente: Los clientes obtienen más opciones para la transferencia y gestión de riesgos, con visibilidad en tiempo real de las ventajas y desventajas financieras de cualquier estructura de programa antes de que se tomen las decisiones finales.

Colocación optimizada: Todos los productos, segmentos y aseguradoras se analizan continuamente, lo que brinda a los clientes el conocimiento más completo del mercado y las opciones de cobertura más efectivas.

Mayor asesoramiento: La eficiencia impulsada por la plataforma permite a Lockton Associates dedicar más tiempo al asesoramiento estratégico, respaldado por las relaciones en el mercado que son clave para defender los intereses de los clientes.

Diseñado para el largo plazo

La propiedad privada de Lockton permite a la empresa adoptar una perspectiva a largo plazo, invirtiendo estratégicamente en una arquitectura de plataforma flexible capaz de incorporar continuamente modelos de IA de vanguardia a medida que transforman la forma en que las organizaciones evalúan el riesgo. El resultado es una plataforma diseñada para innovar, adaptarse y escalar constantemente en función de las necesidades de los clientes, anticipándose a las demandas del mercado en lugar de reaccionar ante ellas.

"El mercado está repleto de herramientas, pero los clientes necesitan la inteligencia adecuada: conectada, contextual y diseñada en función de cómo toman decisiones. Lockton SAGE es nuestro compromiso para ofrecer precisamente eso. No se trata de un solo producto, sino de la experiencia colectiva de Lockton, trabajando en conjunto para brindar a cada cliente mayor confianza en cada etapa de la toma de decisiones".

— Claude Yoder, director de Datos, Análisis y Digitalización, Lockton

Lockton SAGE crea una base escalable para la innovación continua, ampliando el valor que Lockton ofrece en cada relación con sus clientes. Y dado que Lockton SAGE sigue desarrollando nueva información con el tiempo, su valor se multiplica a medida que Lockton y sus clientes crecen, proporcionando a los asociados de Lockton las herramientas y los conocimientos necesarios para ofrecer una orientación más informada y eficaz. Para obtener más información, visite LocktonSAGE.com.

Acerca de Lockton

Lo que distingue a Lockton y, a la vez, la hace superior es su independencia. La propiedad privada de Lockton permite que cerca de 15.000 asociados, que operan en más de 180 países, se centren exclusivamente en las necesidades de seguros y riesgos de sus clientes. Con una experiencia global, Lockton ofrece el profundo conocimiento necesario para lograr resultados excepcionales.

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