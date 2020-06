COMUNICADO: Locus, nombrado vendedor representativo por Gartner

- Locus, nombrado vendedor representativo en la Guía de Mercado de Gartner para Enrutamiento y Programación de Vehículos

- La Compañía fue reconocida como vendedor representante en el informe de 2020

WILMINGTON, Delaware, 30 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Locus, una compañía global B2B SaaS que automatiza decisiones humanas en la cadena de suministro, ha anunciado hoy que ha sido identificada como vendedor representante en el informe de Gartner 'Guía de Mercado para Enrutamiento y Programación de Vehículos'(1 ). Gartner es una compañía líder en investigación y asesoría.

https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg]

El informe ofrece una visión general del mercado de enrutamiento y programación de vehículos y detalla a los vendedores. "Las aplicaciones de enrutamiento y programación de vehículos (VRS) están evolucionando en soluciones en las que el algoritmo de enrutamiento casi se está convirtiendo en una característica secundaria. Hay un mayor enfoque en las nuevas tecnologías, como aprendizaje basado en máquina (ML) e inteligencia artificial (IA), y en funciones como cumplimiento de última milla y experiencia del cliente", dijo el informe.

La plataforma Locus utiliza aprendizaje basado en máquina y algoritmos patentados para ofrecer soluciones de logística inteligentes como optimización de ruta, seguimiento en tiempo real, perspectivas y análisis, optimización de latidos, gestión de almacenamiento eficiente, asignación de vehículo y uso. Locus también ayuda a las compañías a optimizar su red de cadena de suministro de extremo a extremo con su oferta de consultoría estratégica.

Locus trabaja actualmente con los principales clientes en el sureste asiático, Norteamérica, Europa e India. Tiene oficinas en EE. UU., India, Indonesia y Vietnam. La alta directiva de la compañía incluye a ejecutivos de Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google, and BlueDart (una compañía DHL), y científicos de datos con doctorados de Carnegie Mellon y la Universidad de Illinois, entre otras.

"Creemos que ser nombrados por la Guía de Mercado de Gartner para Enrutamiento y Programación de Vehículos como vendedor representativo refuerza el valor que añadimos a nuestros clientes. Las cadenas de suministro se han hecho cada vez más complejas estos días. Además, el COVID-19 ha hecho la vida más dura y ha puesto en evidencia la falta de colaboración, coordinación y visibilidad en la cadena de suministro. Las soluciones de Locus ayudan a racionalizar las operaciones de la cadena de suministro, llevándola a la primera línea de las empresas", dijo Nishith Rastogi, consejero delegado de Locus.

Locus ha logrado un pico de más de dos millones de pedidos procesados en un día (200.000 pedidos por hora). Las soluciones de la compañía se prueban ahora en más de 500 millones de entregas de pedidos, y sus operaciones se han expandido a más de 1.000 ciudades en todo el mundo.

La compañía ha recaudado hasta el momento 29 millones de dólares de inversores de nivel 1, como Tiger Global, Falcon Edge, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners y growX ventures.

Los suscriptores de Gartner pueden registrarse para leer el estudio completo del sitio web.

(1) Gartner, "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling," Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, 23 June 2020.

Nota

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las investigaciones publicadas por Gartner están compuestas por las opiniones del departamento de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como hechos irrebatibles. Gartner niega cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comercialización o capacidad para un propósito en particular.

Acerca de Locus:

Locus es una plataforma especializada en tecnología que automatiza las decisiones humanas de la cadena de suministro para ofrecer eficiencia, transparencia y consistencia en las operaciones de logística.

Locus utiliza algoritmos de aprendizaje de máquina y patentados que ofrecen soluciones de logística inteligentes como optimización de ruta, seguimiento en tiempo real, perspectivas y análisis, optimización de ritmo, gestión de almacenamiento eficiente, asignación y utilización de vehículos. Locus impulsa más de dos millones de entregas diariamente en el sureste asiático, el subcontinente indio, Europa y Norteamérica. Visite www.locus.sh [http://www.locus.sh/] para saber más.

Contacto de prensa:

Sitio web - Marketing@locus.sh[mailto:Marketing@locus.sh]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: +91-7899837663