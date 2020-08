Locus reconocido Proveedor de Muestra en Gartner Hype Cycle for Transportation Industry, 2020

SAN FRANCISCO, 27 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Locus, una empresa global B2B SaaS que automatiza las decisiones humanas en logística, anunció hoy su reconocimiento en el " Hype Cycle for Transportation Industry, 27 Ago. (1) - " como Proveedor de Muestra dentro de la categoría de Soluciones de Entrega de recta final. Gartner es una empresa líder en investigación y asesoramiento.

https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg]

"Estas soluciones son adaptaciones de enrutamiento y programación tradicionales, en las que una ruta podría ser replanificada y un expedidor controlaría el proceso. Muchas de estas soluciones utilizan la IA y el aprendizaje automático para acelerar el proceso de optimización y predecir sucesos e impactos basados en información en tiempo real", dijo Gartner en el informe de investigación.

La plataforma Locus utiliza el aprendizaje automático profundo y algoritmos patentados para ofrecer soluciones logísticas inteligentes como optimización de rutas, seguimiento en tiempo real, conocimientos y análisis, optimización de ritmos, gestión eficiente de almacenes, asignación y utilización de vehículos. Locus también ayuda a las empresas a optimizar su red de la cadena de suministro integral con su oferta de consultoría estratégica.

Locus actualmente trabaja con los principales clientes en el sudeste asiático, Norteamérica, Europa e India. Tiene oficinas en Estados Unidos, India, Indonesia y Vietnam. La alta dirección de la compañía incluye ejecutivos de Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google y BlueDart (una empresa DHL), y científicos de datos con doctorados de la Carnegie Mellon University y la University of Illinois, entre otros.

"La pandemia de COVID-19 ha hecho que la logística de recta final sea aún más importante. Con las crecientes expectativas de los clientes, la tecnología de entrega de recta final sólo será más crítica para el éxito de las empresas y, de hecho, actuará como un diferenciador clave entre las marcas", dijo Nishith Rastogi, consejero delegado de Locus. "Estamos muy contentos de ser nombrados como proveedores de muestras en el Hype Cycle for Transportation Industry, 2020, de Gartner y ver que las soluciones de entrega de recta final reciben una calificación de beneficios 'alta'.

Locus también fue identificado recientemente como un Proveedor Representante en el informe "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling" de Gartner.(2)

La compañía ha recaudado hasta ahora 29 millones de dólares de inversores de nivel 1 como Tiger Global, Falcon Edge, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners y growX ventures, entre otros.

Los suscriptores de Gartner pueden iniciar sesión para leer la investigación completa en el sitio web.

(1) Gartner, "Hype Cycle for Transportation Industry, 2020," Ivar Berntz, Venecia Liu, Thierry Kuperman Le Bihan, Pedro Pacheco, 13 de agosto de 2020.

(2) Gartner, "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling," Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, 23 de junio de 2020.

Aviso legal de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner constan de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Locus

Locus es una plataforma de tecnología profunda que automatiza las decisiones humanas en la cadena de suministro para proporcionar eficiencia, transparencia y consistencia en las operaciones logísticas.

La plataforma utiliza el aprendizaje automático profundo y algoritmos patentados para ofrecer soluciones logísticas inteligentes como optimización de rutas, seguimiento en tiempo real, conocimientos y análisis, optimización de ritmos, gestión eficiente de almacenes, asignación y utilización de vehículos. Locus impulsa más de dos millones de entregas diarias en todo el sudeste asiático, el subcontinente indio, Europa y Norteamérica. Visite nuestro sitio web [https://locus.sh/] para más información.

Contacto de medios: contactar con Marketing@locus.sh[mailto:Marketing@locus.sh]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1197609/Locus_Logo.jpg]

CONTACTO: Sólo Medios: +91-9845312193