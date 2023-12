Locus Robotics gana el premio "Powerhouse Robotics Company of the Year" en los premios NEVY 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

WILMINGTON, Mass., 12 de diciembre de 2023/PRNewswire/ -- Locus Robotics, líder en robots móviles autónomos (AMR) para almacenes de cumplimiento y distribución, fue nombrada "Powerhouse Robotics Company of the Year" en la gala de premios NEVY 2023 organizada por la New England Venture Capital Association (NEVCA). El premio reconoce el rápido crecimiento, la innovación técnica y el impacto de Locus Robotics en la revolución de la productividad del almacén durante el año pasado.

"Nos sentimos orgullosos de recibir este prestigioso reconocimiento de NEVCA y sus miembros", afirmó Rick Faulk, consejero delegado de Locus Robotics. "Este premio habla de la tremenda dedicación y talento de todo el equipo de Locus Robotics en la creación de tecnología innovadora de automatización de almacenes. También subraya el papel fundamental que desempeña la financiación de capital de riesgo en el avance del desarrollo de la robótica de vanguardia, especialmente aquí en Boston y en toda la zona de Nueva Inglaterra".

Faulk reconoció específicamente a los inversores de Locus, incluidos Goldman Sachs, G2 Venture Partners, Scale Ventures, Bond Capital y otros, por proporcionar el capital necesario para impulsar la rápida expansión y el avance tecnológico de Locus. También agradeció a NEVCA y a la comunidad de capital de riesgo de Boston por fomentar un ecosistema donde la robótica y la tecnología de automatización avanzada pueden prosperar.

"El apoyo de inversores y socios visionarios ha posicionado a Locus a la vanguardia de la próxima generación de automatización de almacenes inteligentes", continuó Faulk. "Este reconocimiento nos motiva a seguir superando los límites de las soluciones AMR y ofrecer ganancias de productividad aún mayores a nuestros clientes en todo el mundo".

Acerca de Locus Robotics

La revolucionaria solución multibot de Locus Robotics incorpora robots móviles autónomos potentes e inteligentes que operan en colaboración con trabajadores humanos para mejorar drásticamente la eficiencia del manejo de piezas 2X-3X, con menos mano de obra que los sistemas de recolección tradicionales. Locus ayuda a los minoristas, 3PL y almacenes especializados a cumplir y superar de manera eficiente los requisitos cada vez más complejos y exigentes de los entornos de cumplimiento. Al integrarse fácilmente en infraestructuras de almacén nuevas y existentes a gran escala sin interrumpir los flujos de trabajo, Locus transforma la productividad sin transformar el almacén.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/locus-robotics-gana-el-premio-powerhouse-robotics-company-of-the-year-en-los-premios-nevy-2023-302012842.html