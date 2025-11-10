LoDigitalizo consolida su crecimiento y marca el ritmo del marketing digital en Bilbao

(Información remitida por la empresa firmante)

En los últimos años, LoDigitalizo se ha convertido en una de las agencias de marketing digital en Bilbao con mayor crecimiento y reconocimiento, posicionándose en el Top 10 de las mejores del sector. Fundada por Gonzalo Suárez Mendaza, la agencia ha pasado de ser un proyecto local impulsado por la pasión emprendedora, a convertirse en una referencia en el norte de España, gracias a una estrategia centrada en la calidad, la cercanía y la innovación constante.

De pequeña agencia local a referente digital

Esta empresa nació con un objetivo claro: ayudar a las empresas a adaptarse al entorno digital con soluciones reales, personalizadas y eficaces. A lo largo de estos últimos años, su evolución ha sido constante. “Nuestro crecimiento no ha venido de hacer más ruido, sino de hacer mejor las cosas”, explica su CEO, Gonzalo Suárez Mendaza, quien ha liderado el proyecto desde sus inicios con una visión centrada en la profesionalización del marketing digital y la mejora continua de los resultados para sus clientes.

Hoy, LoDigitalizo trabaja con empresas de toda España y se prepara para abrir nuevas oficinas en otras localidades, con el objetivo de seguir creciendo sin perder la cercanía que la caracteriza. Desde su base en Bizkaia, a la que tienen especial cariño, la agencia colabora tanto con empresas privadas como con administraciones públicas, ofreciendo un servicio integral que abarca el diseño y desarrollo de webs a medida, ecommerce, planes de comunicación, gestión de redes sociales, estrategias de posicionamiento y otros servicios complementarios como fotografía y vídeo. Todo ello bajo una premisa que ha guiado su trayectoria: combinar la tecnología con un trato humano y resultados medibles.

Crecimiento sostenido y equipo multidisciplinar

La agencia ha sabido combinar el crecimiento con la experiencia en el sector. Su plantilla multidisciplinar —formada por diseñadores, programadores, estrategas digitales y especialistas en contenido— ha crecido en los últimos años para dar respuesta a una demanda cada vez más exigente. Este crecimiento no solo se refleja en el número de proyectos, sino también en el reconocimiento de clientes que confían año tras año en su profesionalidad.

“En LoDigitalizo creemos que el éxito no está en tener más clientes, sino en acompañar a los que ya confían en nosotros para que crezcan de forma sostenible. Esa es nuestra mejor carta de presentación”, señala su CEO, Gonzalo Suárez Mendaza.

Una visión clara: profesionalizar el marketing digital en Bilbao y expandirse

El equipo de LoDigitalizo no solo crea estrategias, sino que educa, analiza y optimiza cada acción para que tenga impacto real. En palabras de su fundador:

“Bilbao vive un momento apasionante. Cada vez más empresas entienden que el marketing digital no es un gasto, sino una inversión en visibilidad, confianza y crecimiento. Y queremos ser parte activa de esa transformación.”

Con esa visión, LoDigitalizo se consolida como una agencia que impulsa el marketing digital en Bilbao con una propuesta de valor clara: unir creatividad, tecnología y estrategia para hacer que las empresas destaquen en un mercado cada vez más competitivo.

Mirando al futuro: el nacimiento del Grupo La Clave Digital

El crecimiento de LoDigitalizo no solo se refleja en su consolidación como agencia, sino también en su expansión hacia nuevas áreas de especialización. Como parte de esa evolución, Gonzalo Suárez Mendaza, junto a otro socio que lo acompaña, ha impulsado la creación del Grupo La Clave Digital, un proyecto que integra tres compañías con una visión común: acompañar a las empresas en todo su proceso de transformación digital.

El grupo está compuesto por:

LoDigitalizo, agencia especializada en marketing digital, comunicación y posicionamiento.

Creamos IA, centrada en la automatización y el uso de inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales.

Código a Código, dedicada al desarrollo de software, plataformas y aplicaciones a medida.

“Con nuestro Grupo La Clave Digital buscamos ofrecer una solución 360º a las empresas: desde su estrategia de marketing hasta la automatización de sus procesos y el desarrollo de herramientas tecnológicas a medida. Es el siguiente paso natural en nuestro crecimiento”, afirma Gonzalo Suárez Mendaza.

Este nuevo grupo consolida una década de experiencia y sienta las bases de una expansión que une tecnología, creatividad y estrategia bajo un mismo propósito: ayudar a las empresas a evolucionar digitalmente con sentido, criterio y resultados reales.

