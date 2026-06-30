Loftware y BearingPoint se asocian para impulsar una transformación de la cadena de suministro

(Información remitida por la empresa firmante)

-Loftware y BearingPoint se asocian para impulsar una transformación conectada y escalable de la cadena de suministro

Esta alianza global aúna la experiencia en la cadena de suministro, la identificación de productos y la transformación alineada con SAP para mejorar la visibilidad, la resiliencia y el cumplimiento normativo.

PORTSMOUTH, N.H., 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, un líder mundial en identificación de productos y colaboración en la cadena de suministro, anunció hoy una alianza global con BearingPoint, consultora independiente líder en gestión y tecnología con raíces europeas y alcance global. Esta alianza ayudará a las organizaciones a acelerar sus iniciativas de transformación digital alineadas con SAP mediante una mejor identificación de productos, trazabilidad y conectividad operativa.

A medida que las empresas avanzan más allá de la visibilidad básica de la cadena de suministro hacia la inteligencia de ejecución, la creciente complejidad en los ecosistemas de fabricación, logística y socios aumenta la demanda de datos de producto conectados, coordinación en tiempo real y transparencia integral. BearingPoint y Loftware combinan una amplia experiencia en la transformación de la cadena de suministro habilitada por SAP con capacidades líderes en la industria para la identificación de productos, el cumplimiento normativo y la colaboración interempresarial.

Al extender los programas de transformación impulsados por SAP más allá del ERP central hacia los procesos operativos críticos, reforzados por Loftware Cloud's SAP Endorsed App status, esta alianza permite una mayor visibilidad, trazabilidad de productos, cumplimiento normativo, automatización escalable y estandarización de procesos en redes empresariales globales, reduciendo la complejidad operativa, acelerando el retorno de la inversión y mejorando la ejecución en entornos SAP y S/4HANA.

"Las organizaciones se enfrentan a una presión cada vez mayor para ejecutar sus operaciones de forma más rápida y consistente en entornos distribuidos globalmente", afirmó Justin Sadler-Smith, director de Ingresos de Loftware. "Nuestra alianza con BearingPoint ayuda a los clientes a superar la brecha entre las iniciativas de transformación estratégica y la ejecución diaria, permitiendo a los equipos operar con mayor eficiencia, eliminar costosas incertidumbres, responder con mayor rapidez al cambio y obtener un mayor valor de sus inversiones en tecnología".

Al conectar la identidad del producto, los datos y los procesos de negocio en los ecosistemas de proveedores, las operaciones de fabricación, las redes logísticas y los sistemas empresariales, Loftware y BearingPoint ayudan a las organizaciones a construir la base digital necesaria para la resiliencia y el crecimiento a largo plazo de la cadena de suministro.

"Nuestros clientes están rediseñando sus cadenas de suministro para mejorar la agilidad y el rendimiento, al tiempo que gestionan complejos programas de transformación impulsados por SAP", afirmó Ralf Dillmann, socio y consejero delegado de BearingPoint North America LLC. "Para tener éxito, deben alinear personas, procesos y sistemas en torno a objetivos empresariales comunes. Junto con Loftware, ayudamos a las organizaciones a acelerar la adopción de iniciativas de transformación digital, mejorar la coordinación interfuncional y construir una base más sólida para un rendimiento operativo sostenible en toda la empresa".

Para obtener más información sobre cómo Loftware y BearingPoint pueden transformar las operaciones de la cadena de suministro y acelerar las iniciativas de transformación empresarial, visite los sitios web de Loftware y BearingPoint.

Acerca de Loftware

Loftware es líder mundial en identificación de productos. Nuestras soluciones en la nube impulsan la colaboración en tiempo real, garantizan el cumplimiento normativo, mejoran la autenticidad y ofrecen trazabilidad de la cadena de suministro, desde el desarrollo del producto hasta la interacción con el consumidor. Proporcionamos tecnologías de etiquetado y embalaje escalables y basadas en datos que ayudan a las empresas a acelerar el lanzamiento al mercado, mejorar la eficiencia y conectar los productos físicos con las experiencias digitales. Con la confianza de marcas globales y respaldada por más de 40 años de innovación, Loftware presta servicios a clientes de diversos sectores con oficinas en EE.UU., Reino Unido, Eslovenia, China y Singapur.

Acerca de BearingPointBearingPoint es una consultora independiente de gestión y tecnología con raíces europeas y alcance global. Ayudamos a las empresas a transformarse combinando una profunda experiencia sectorial con sólidas capacidades en estrategia, operaciones y tecnología. Nuestras unidades especializadas en transformación SAP y Microsoft, nuestro fuerte enfoque en IA y nuestros productos orientados a resultados nos permiten ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que generan valor medible y sostenible.

Además de nuestras operaciones principales de consultoría, gestionamos dos empresas conjuntas. Arcwide, nuestra empresa conjunta con IFS, se especializa en la transformación empresarial impulsada por la tecnología de IFS. BearingPoint North America, nuestra empresa conjunta con ABeam Consulting, se centra en la excelencia en consultoría y la transformación empresarial basada en SAP.

BearingPoint colabora con muchas de las empresas y organizaciones del sector público líderes a nivel mundial. Junto con su socio estratégico ABeam Consulting, la firma reúne a más de 15.000 profesionales y presta servicios a clientes en más de 70 países, ofreciendo una transformación empresarial integral, fortaleciendo el rendimiento e impulsando un impacto sostenible.

BearingPoint figura entre las Mejores Empresas del Mundo según TIME y entre los Mejores Empleadores del Mundo según Forbes. La firma también es una Corporación B certificada, comprometida con la responsabilidad empresarial y la creación de valor a largo plazo para las organizaciones, las personas y la sociedad.

Para más información, visite:Página web: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Contacto para medios de Loftware: Laura Hindley, Senior PR & Communications Manager, lhindley@loftware.com

Contacto para medios de BearingPoint: Alexander Bock, Global Senior Manager CommunicationsTeléfono: +49 89 540338029Email: alexander.bock@bearingpoint.com

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