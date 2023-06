Loftware NiceLabel Cloud Designer permite diseñar, almacenar e imprimir etiquetas en minutos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Loftware NiceLabel Cloud Designer permite a las pequeñas empresas diseñar, almacenar e imprimir etiquetas en minutos

La solución segura basada en la nube hace que diseñar e imprimir etiquetas profesionales sea más fácil, rápido y eficiente

PORTSMOUTH, N.H., 30 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- Loftware, el líder mundial en soluciones de gestión de ilustraciones y etiquetado empresarial, anunció hoy la disponibilidad general de Loftware NiceLabel Cloud Designer. Esta nueva versión ofrece a las pequeñas empresas una solución segura y fácil de usar basada en la nube que les permite diseñar, almacenar e imprimir etiquetas profesionales en minutos en lugar de horas.

NiceLabel Cloud Designer ofrece una mayor colaboración dentro de las empresas para el diseño, almacenamiento e impresión de etiquetas. Su plataforma basada en la nube permite a los usuarios realizar sus operaciones de impresión y etiquetado desde cualquier ordenador y en cualquier ubicación sin verse afectados por claves de licencia, plantillas de etiquetas perdidas o la impresión de etiquetas incorrectas. Además, NiceLabel Cloud Designer está constantemente disponible y siempre actualizado, por lo que los usuarios no necesitan administrar actualizaciones manuales.

La solución es asequible para las empresas que operan con presupuestos limitados, lo que brinda una alternativa a los enfoques heredados más tradicionales u otras soluciones que no están diseñadas específicamente para el etiquetado. A través de NiceLabel Cloud Designer, los usuarios obtienen acceso a una amplia gama de plantillas de etiquetas predefinidas, incluido GS1, y pueden personalizar sus propias plantillas de diseño de etiquetas mediante el uso de una amplia biblioteca de simbologías de códigos de barras y otros objetos. Con la ayuda del asistente en línea NiceLabel Cloud Designer, los usuarios pueden vincular fácilmente sus datos de productos y clientes conectándose a Excel, Hojas de cálculo de Google y otras fuentes de datos. Esto garantiza la coherencia, la precisión y el cumplimiento de un amplio conjunto de requisitos reglamentarios, resolviendo así el problema de los envíos rechazados como resultado de etiquetas de baja calidad o que no cumplen.

"Entendemos los problemas a los que se enfrentan las pequeñas empresas en el panorama económico actual. Los costes vertiginosos, la inflación y las presiones geopolíticas pueden ser abrumadores, pero creemos que producir etiquetas que cumplan con los requisitos no debería sumarse a estos desafíos", dijo Mišo Duplančič, vicepresidente de gestion de productos de Loftware. "Al acceder a todos los beneficios del etiquetado en la nube a través de NiceLabel Cloud Designer, las pequeñas empresas ya no tienen que preocuparse por los envíos rechazados debido a etiquetas de baja calidad o que no cumplen con los requisitos, lo que significa que pueden concentrarse en lo que hacen mejor: servir a sus clientes, hacer crecer su negocio y prepararse para el éxito futuro".

NiceLabel Cloud Designer es un producto de nivel de entrada que permite a los clientes una transición sin problemas a ediciones más completas a medida que evolucionan los requisitos comerciales y las empresas escalan.

Para obtener más información sobre NiceLabel Cloud Designer, visite la página del producto o contacte con Loftware.

Acerca de Loftware

Loftware es el proveedor de gestión de material gráfico y etiquetado empresarial basado en la nube más grande del mundo y ofrece una plataforma de solución de etiquetado integral para empresas de todos los tamaños. Manteniendo una presencia global con oficinas en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Eslovenia, China y Singapur, Loftware cuenta con más de 35 años de experiencia en la resolución de desafíos de etiquetado. Ayudamos a las empresas a mejorar la precisión, la trazabilidad y el cumplimiento mientras mejoramos la calidad, la velocidad y la eficiencia de su etiquetado. Como proveedor líder mundial de etiquetado empresarial y gestión de ilustraciones, junto con etiquetado de ensayos clínicos y gestión de contenido, Loftware permite la agilidad de la cadena de suministro, respalda las regulaciones en evolución y optimiza las operaciones comerciales para una amplia gama de industrias. Estas incluyen automoción, productos químicos, productos de consumo, electrónica, alimentos y bebidas, fabricación, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, comercio minorista y prendas de vestir.

