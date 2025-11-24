Loftware, reconocido entre los principales innovadores en tecnología sanitaria del mundo en 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Premiado por la innovación en soluciones de etiquetado basadas en la nube que mejoran la seguridad del paciente, garantizan el cumplimiento y agilizan las operaciones.

PORTSMOUTH, N.H., 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Loftware, líder mundial en identificación de productos y transparencia en la cadena de suministro, anunció hoy su inclusión entre las "50 Mejores Empresas de Tecnología Sanitaria" de 2025 según The Healthcare Technology Report. Este reconocimiento reconoce a las empresas que están transformando la atención médica mediante la innovación, la mejora de la eficiencia operativa y el fomento de la seguridad del paciente en todo el sector.

Loftware fue seleccionado por sus tecnologías de etiquetado y empaquetado basadas en la nube, diseñadas para satisfacer las complejas demandas operativas y regulatorias que enfrentan los fabricantes de dispositivos médicos, compañías farmacéuticas y organizaciones del sector de las ciencias de la vida en general. Ante la creciente presión regulatoria global, desde los requisitos de la FDA de EE. UU. hasta el MDR de la UE y las regulaciones UDI globales, Loftware permite a los clientes automatizar, centralizar y estandarizar los procesos de etiquetado, a la vez que mitiga el riesgo, mejora la trazabilidad y reduce la posibilidad de errores costosos.

"Loftware está redefiniendo la identificación y el empaquetado de productos sanitarios", afirmó Jim Bureau, presidente y consejero delegado de Loftware. "Al unificar los procesos de etiquetado y empaquetado en todo el ecosistema sanitario, nuestras soluciones basadas en la nube permiten a hospitales, fabricantes y organizaciones de ciencias de la vida acelerar la colaboración, proteger la seguridad del paciente y mantener el cumplimiento normativo, a la vez que reducen la complejidad e impulsan la eficiencia operativa".

Las soluciones de Loftware se adaptan perfectamente a la expansión de los clientes a nuevos mercados y a los continuos cambios regulatorios. Al mejorar la precisión y la agilidad del etiquetado en las cadenas de suministro globales, Loftware ayuda a proteger a los consumidores, fortalecer la integridad de la marca y acelerar el tiempo de comercialización, a la vez que reduce los costos operativos y los riesgos de cumplimiento normativo.

Acerca de Loftware

Loftware es líder mundial en identificación de productos. Nuestras soluciones en la nube impulsan la colaboración en tiempo real, garantizan el cumplimiento normativo, mejoran la autenticidad y ofrecen trazabilidad de la cadena de suministro, desde el desarrollo del producto hasta la interacción con el consumidor. Ofrecemos tecnologías de etiquetado y embalaje escalables y basadas en datos que ayudan a las empresas a acelerar la comercialización, optimizar la eficiencia y conectar productos físicos con experiencias digitales. Con la confianza de marcas globales y el respaldo de más de 40 años de innovación, Loftware apoya a clientes de todos los sectores con oficinas en EE. UU., Reino Unido, Eslovenia, China y Singapur.

