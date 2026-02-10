Logista Strator y Shekel firman un acuerdo para llevar Innovendi Elite a España

Logista Strator y Shekel llevan Innovendi Elite a España - Shekel Scales 2008 LTD

El objetivo es poner la tecnología al alcance de los estancos y del sector minorista español para abrir nuevos canales de ingresos

Madrid, 10 de febrero de 2026.- Logista Strator, la plataforma tecnológica especializada en la gestión del retail y perteneciente a Logista, ha alcanzado un acuerdo estratégico con Shekel, desarrollador de la tecnología WeightAI™ y fabricante de Innovendi Elite, para su distribución en España y Portugal. Ambas compañías presentarán Innovendi Elite en la feria Hospitality Innovation Planet (HIP), que se celebrará en Madrid del 16 al 18 de febrero de 2026.



Innovendi Elite es un frigorífico inteligente de nueva generación que redefine el futuro de la experiencia de vending: una solución avanzada de retail autónomo que combina tecnología de pesaje patentada con inteligencia artificial para ofrecer una experiencia de compra completamente fluida y sin fricciones. Los clientes pagan con tarjeta o aplicación móvil, abren el frigorífico, seleccionan los productos y continúan su camino sin esperas.



Su capacidad para operar de forma continua y adaptarse a ubicaciones de alto tránsito permite activar nuevos puntos de venta 24/7 que maximizan el rendimiento del espacio y minimizan los costes operativos.



"Con este acuerdo, ponemos en manos de los estanqueros y del comercio minorista español una solución que combina tecnología y servicios, permitiéndoles abrir nuevos canales de ingresos y elevar la experiencia de compra, con el respaldo de la fiabilidad y el soporte de nuestra red de consultoría en toda la península", afirmó Carlos Vasques, director de Iberia de Logista Strator.



Hasta 2,7 veces más ventas

El frigorífico Innovendi Elite está diseñado para transformar el retail autónomo y llevarlo al siguiente nivel. Esta solución no solo incrementa las ventas hasta 2,7 veces, sino que también desbloquea nuevas ubicaciones y momentos de consumo, ampliando el alcance del negocio.



Su tecnología de pesaje patentada garantiza un 99,8 % de seguridad y precisión, identificando cada artículo y evitando robos o errores.



Además, la eficiencia operativa es inigualable: cuenta con alertas inteligentes de inventario y requiere un mantenimiento mínimo, y permite una gestión totalmente remota a través de la Central Management Console, asegurando que las estanterías estén siempre abastecidas y eliminando productos de baja rotación. Asimismo, permite incorporar una amplia gama de productos que no encajan en el vending tradicional.



"Esta alianza marca un cambio revolucionario para el retail autónomo en España. La red comercial de Logista Strator y su sólida relación con los minoristas nos permiten llevar Innovendi Elite, impulsado por la tecnología WeightAI™, a más de 10.000 tiendas de conveniencia", señaló Rami Bahar, director de Desarrollo de Negocio de Shekel. "Nuestra solución permite un funcionamiento totalmente autónomo sin sistemas de caja tradicionales, abordando retos operativos reales relacionados con la mano de obra y los horarios ampliados. Juntos, estamos transformando la forma en que opera el retail de conveniencia no atendido en el mercado".



Con esta alianza, Logista Strator refuerza su compromiso con la innovación aplicada al retail, ofreciendo herramientas que marcan una diferencia real en la gestión diaria del negocio y abren la puerta a un mercado en rápido crecimiento.



Sobre Logista Strator

Logista Strator es la plataforma tecnológica especializada en la gestión del retail perteneciente a Logista, que ofrece la mejor solución para cada cliente, adaptándose a sus necesidades y asesorando de forma personalizada. Con una visión 360°, se ha consolidado como la solución integral para cualquier negocio, integrando productos líderes en gestión de efectivo, control horario, telemetría, etiquetas electrónicas y seguridad, así como servicios que aportan valor al negocio de sus clientes, como pago de facturas, contenidos electrónicos, conveniencia, creación de páginas web o reformas, entre otros.



Sobre Logista

Logista es uno de los mayores operadores logísticos de Europa y está especializado en la distribución a canales de proximidad. Atiende de forma habitual a cerca de 200.000 puntos de venta en España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Polonia, proporcionando el mejor y más rápido acceso al mercado para una amplia gama de productos, incluidos artículos de conveniencia, productos farmacéuticos, recargas electrónicas, libros, publicaciones, tabaco y loterías, entre otros. Además, destaca por contar con la mayor red de transporte en España, certificada también en seguridad alimentaria.



Sobre Shekel

Shekel Scales Ltd. es una empresa pionera y proveedor líder de tecnología de pesaje, que ofrece soluciones avanzadas que permiten a las empresas operar con precisión, escalabilidad e innovación impulsada por IA. Con presencia global y un firme compromiso con la excelencia, Shekel está redefiniendo el futuro de la compra no asistida y la excelencia operativa del retail.

