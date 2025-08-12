Logos Traslados marca un hito en la inclusión al integrar la tecnología de Háblalo. - LOGOS TRASLADOS.

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa de traslados corporativos y turísticos incorpora una herramienta innovadora que facilita la comunicación para personas con dificultades del habla y el lenguaje.

Ciudad de Buenos Aires, 11 de agosto de 2025 - Logos Traslados, referente en servicios de transporte ejecutivo y turístico, anunció la implementación de la app Háblalo, convirtiéndose en la primera empresa del sector en adoptar esta tecnología inclusiva.

Desarrollada por la startup argentina Asteroid Technologies, Háblalo es una aplicación gratuita que permite a personas con discapacidades comunicativas o barreras lingüísticas interactuar de manera autónoma. La herramienta convierte texto a voz y viceversa, traduce en tiempo real y ofrece opciones como frases preestablecidas y pictogramas, sin necesidad de conexión a internet.

A partir de este año, todos los pasajeros de Logos Traslados podrán comunicarse sin barreras, eliminando cualquier tipo de obstáculo a través de Háblalo, accediendo fácilmente mediante un código QR. Esta integración hace posible que dentro de la app, cada persona pueda encontrar una serie de pictogramas y recursos totalmente adaptados a la experiencia de sus traslados.

"Estamos orgullosos de ser pioneros en nuestro sector al integrar una solución que promueve la inclusión y mejora la experiencia de nuestros usuarios", expresó Ignacio Marconi, General Manager de Logos Traslados. "Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con la accesibilidad y la innovación en el servicio al cliente", añadió Mauro Borsani, Gerente Comercial de la compañía.

Por su parte, Mateo Salvatto, CEO & Co-Fundador de Asteroid Technologies comentó: "Cada vez que un nuevo sector se suma a la accesibilidad, damos un paso más hacia una comunicación verdaderamente universal. Que la movilidad incorpore herramientas como Háblalo significa que más personas, sin importar sus barreras comunicacionales o lingüísticas, podrán trasladarse de manera autónoma y sin barreras".

Con sus casi 20 años de experiencia, Logos Traslados ofrece servicios de movilidad estratégica para empresas y turistas, operando en más de 60 ciudades de Argentina y, además, posee una gran red de partners globales, con los que amplía sus servicios en todo el mundo.

Desde sus inicios, la compañía ha realizado distintas acciones para posicionarse en el mercado, dando un servicio diferencial. Fue de las primeras compañías en el país en instalar el rastreo satelital de unidades y en ofrecer WiFi a bordo de toda su flota de vehículos sedan.

Ahora, con la incorporación de Háblalo refuerza su misión de brindar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Esta alianza permitirá ofrecer una atención más personalizada y accesible, alineada con los valores de la empresa.

A partir de ahora, Logos Traslados se comunica sin barreras.

Contacto.

Emisor: Logos Traslados.

Contacto: Logos Traslados.

Email de contacto: info@logostraslados.com.ar.