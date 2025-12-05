Logos360; la plataforma de people analytics que mejora los desafíos estratégicos en las empresas - Kellenföl Ad.

La innovadora plataforma ofrece un análisis multidimensional del talento, diagnósticos profundos, accionables y que prometen mejorar los resultados empresariales.

Madrid, 5 de diciembre.- En un momento en el que las áreas de Recursos Humanos buscan herramientas más precisas y ágiles para entender el desempeño y el potencial de sus equipos, Logalia ha presentado Logos360, su nueva plataforma de people analytics diseñada para conectar la información del talento con los principales KPIs del negocio. La solución llega con el objetivo de facilitar a las organizaciones una visión clara, integrada y accionable sobre su capital humano, ayudando a directivos y responsables de RRHH a tomar decisiones más estratégicas.

Un entorno único para centralizar datos de evaluación y talento

La propuesta de Logalia se enfoca en ofrecer una experiencia de uso intuitiva que agilice el acceso a información relevante y facilite la comprensión del estado actual del talento —tanto a nivel individual como colectivo— dentro de la organización.

Informes automáticos para directivos y equipos de RRHH

Uno de los elementos diferenciadores de Logos360 es su capacidad para generar informes automáticos inmediatamente después de cada evaluación. Estos informes, disponibles en dos formatos —individual y ejecutivo—, permiten que distintos perfiles dentro de la compañía accedan al nivel de lectura que necesitan: desde insights detallados para responsables de desarrollo hasta resúmenes estratégicos para comités de dirección.

Gracias a esta automatización, los equipos ya no deben invertir tiempo en la compilación manual de resultados ni en la presentación de conclusiones, lo que acelera la toma de decisiones y aporta mayor claridad en los procesos de evaluación.

People analytics al servicio de la toma de decisiones estratégicas

Con la llegada de Logos360, Logalia refuerza su apuesta por acercar el people analytics a organizaciones que buscan convertir sus datos de talento en palancas de gestión más robustas. La plataforma está diseñada para ofrecer un enfoque práctico, permitiendo que los insights obtenidos se traduzcan en acciones y conversaciones estratégicas dentro de la empresa.

El objetivo es dotar a RRHH y a la alta dirección de una herramienta que no solo recoja información, sino que también facilite su comprensión en el contexto del negocio: necesidades de desarrollo, impacto en la estructura competencial, áreas de oportunidad y elementos de refuerzo para cada rol.

Una herramienta pensada para distintos niveles de decisión

La versatilidad de Logos360 permite que la plataforma sea útil para perfiles diversos dentro de la organización. Mientras los responsables de talento acceden a información detallada para sus planes de desarrollo, la dirección general puede revisar informes ejecutivos que conectan el estado del talento con indicadores clave del negocio y prioridades estratégicas.

Esta multiperspectiva refuerza la alineación entre el área de Personas y el resto de la empresa, facilitando que la toma de decisiones se base en datos consistentes y actualizados.

Una plataforma diseñada por expertos en desarrollo de talento

La creación de Logos360 está respaldada por la experiencia de Logalia, una consultora internacional especializada en formación avanzada, competencias directivas y soluciones de desarrollo organizativo. Su conocimiento del ciclo de talento y de las necesidades actuales del área de RRHH se refleja en una herramienta orientada a simplificar procesos, reducir carga administrativa y aportar información accionable para el negocio.

Disponibilidad y acceso

Las organizaciones interesadas pueden descubrir más detalles sobre Logos360 y solicitar una demostración directamente a través del sitio oficial: logos360.net

Sobre Logalia

Logalia es una consultora especializada en desarrollo de talento y aprendizaje organizativo, con más de 15 años de experiencia en el diseño de programas de formación, evaluación y transformación cultural. La compañía combina metodologías pedagógicas contrastadas con soluciones tecnológicas propias para ayudar a las organizaciones a alinear su talento con la estrategia de negocio.

