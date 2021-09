- LogPoint introduce el SOAR nativo en la oferta principal de SIEM, avanzando en la automatización en ciberseguridad y en eficiencia

- LogPoint avanza en las capacidades fundamentales de ciberseguridad al incluir SOAR en su solución central SIEM. Introduciendo automatización, mayor velocidad y precisión en la respuesta a incidentes, llevando SOAR a organizaciones de todos los tamaños.

COPENHAGEN, Dinamarca, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- LogPoint, el innovador global de ciberseguridad, anunció la finalización con éxito de la adquisición de SecBI con sede en Tel Aviv. La tecnología universal SOAR y XDR de SecBI se integrará de forma nativa con LogPoint para formar una plataforma de operaciones de seguridad integrada y fundamental. SOAR se lanzará con LogPoint 7.0 en diciembre de 2021 y XDR se presentará en el segundo trimestre de 2022.

"Con la oleada de ciberataques que amenazan a las empresas y a las sociedades de todo el mundo, es necesario un cambio en la forma en que las organizaciones responden a los incidentes de ciberseguridad", dijo Jesper Zerlang, CEO de LogPoint. "Basarse en LogPoint SIEM y UEBA para detectar eficazmente las amenazas, la orquestación y la automatización de la respuesta a los incidentes es clave para avanzar en ciberseguridad. En consecuencia, SOAR será una capacidad incluida en LogPoint para avanzar en la ciberseguridad fundamental".

Con el lanzamiento de LogPoint 7.0, todos los clientes actuales y futuros de LogPoint podrán aplicar inmediatamente SOAR a sus operaciones de seguridad con solo hacer clic en un botón, automatizando tareas repetitivas, orquestando flujos de trabajo de remediación de amenazas y permitiendo la investigación, priorización y ejecución autónomas de libros de jugadas que reducen la participación humana y aceleran la respuesta a incidentes. Los clientes recibirán capacidades SOAR dentro de su licencia LogPoint Core SIEM.

"LogPoint SOAR ha estado en producción con clientes seleccionados durante los últimos meses y estamos encantados con los comentarios abrumadoramente positivos de que los analistas tienen más confianza en que los incidentes se traten adecuadamente gracias a los libros de jugadas automáticas", dijo Christian Have, CTO, LogPoint . "Nuestros clientes han informado de una disminución significativa en el tiempo que, por ejemplo, se tarda en detectar y responder a un correo electrónico de phishing, de tres horas con procesos manuales a 10 minutos con los libros de jugadas de LogPoint SOAR automatizados".

En el mercado actual de la ciberseguridad, SOAR es utilizado principalmente por las empresas más grandes y proveedores de servicios de seguridad administrada (MSSP) que manejan un número considerable de incidentes. La integración de SOAR nativo en LogPoint aumentará drásticamente la eficacia y precisión de la respuesta a incidentes sin la necesidad de recursos de gestión dedicados, lo que la convierte en una opción atractiva para las organizaciones de todos los tamaños, incluida la ciberseguridad del mercado medio.

"SOAR no solo trata de hacer frente al creciente número de incidentes de ciberseguridad. Al incluir SOAR en la solución LogPoint SIEM, permitiremos que las organizaciones de todos los tamaños, especialmente las empresas que no tienen un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) con personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, establezcan procesos adecuados y relevantes en el manejo de incidentes y aumenten drásticamente la calidad y velocidad en sus capacidades de respuesta ", dijo Have. "También ayuda a esas organizaciones a evaluar la eficiencia de las nuevas herramientas y medidas de ciberseguridad".

La adquisición se anunció por primera vez el 1 de septiembre de 2021. Tras la finalización, SecBI se integrará completamente en la organización de LogPoint. El nuevo equipo hará contribuciones clave al desarrollo continuo de LogPoint: el fundador de SecBI y vicepresidente de desarrollo comercial, Doron Davidson, ha sido nombrado vicepresidente de servicios globales de LogPoint y dirigirá LogPoint Israel a medida que la empresa expande su presencia en Tel Aviv.

La decisión de LogPoint de adquirir SecBI e integrar sus tecnologías SOAR y XDR en su solución de ciberseguridad ha sido reconocida por profesionales de la industria. En un informe de investigación publicado recientemente por Omdia, titulado "LogPoint agrega SOAR a través de la adquisición de SecBI, genera impulso como un proveedor de SecOps de primer nivel", concluye el analista principal Eric Parizo:

"Siendo ya un actor importante de SIEM en Europa, las nuevas ofertas SOAR y XDR de LogPoint, combinados con sus propios avances notables en TDIR, posicionan al proveedor para competir globalmente por una participación creciente de clientes empresariales".

