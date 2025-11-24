LOMONACO rompe con el caos del blackfriday y reinvidica un descanso consciente - LOMONACO

Madrid, 24 de noviembre.-

"No te esperes al Black Friday para invertir en tu colchón"

Llega noviembre, y con él, el ruido. Todo parece urgente: ofertas limitadas, descuentos agresivos, decisiones impulsivas. Se hace scroll, se compra sin pensar, se corre de una pestaña a otra… El tiempo es imposible de recuperar y, desde LOMONACO, se lanza un mensaje que invita a detenerse y reflexionar en qué se está gastando el tiempo.

En este contexto, LOMONACO lanza una campaña que invita a parar: “No te esperes al Black Friday para invertir en tu colchón.”

Porque lo que de verdad importa —el descanso, la salud, el bienestar— no debería seguir esperando.

Se vive en lo urgente, pero lo importante espera

Desde 23 € al mes y pagando en 12 meses sin intereses, la campaña de noviembre de LOMONACO pone el foco en una realidad silenciosa: se ha normalizado posponer lo esencial. Dormir bien, descansar con calidad, cuidar la espalda o despertarse con energía… todo eso queda en segundo plano frente a la urgencia de “aprovechar una oferta”.

Con un mensaje claro y emocional —“Dices que no tienes tiempo. Pero sigues haciendo scroll. ¿En qué lo inviertes realmente?”—, la marca invita a reflexionar sobre las prioridades cotidianas.

Una inversión silenciosa que lo cambia todo

LOMONACO apuesta por un enfoque valiente: dejar de hablar de colchones como si fueran simples productos, y empezar a hablar de ellos como una inversión en salud física y mental.

Desde solo 23 euros al mes, la marca ofrece acceso a tecnología de descanso de alta gama, fabricada en España, con materiales duraderos, transpirables y con el respaldo de más de 25 años de experiencia.

Un descanso sin fecha límite

A diferencia del discurso comercial dominante, LOMONACO no construye urgencia artificial. Sí, hay promociones disponibles. Pero no se gritan. No se disfrazan. Se explican con claridad, sin trampas ni prisas. La prioridad no es empujar al consumidor a comprar, sino ayudarle a decidir cuándo necesita realmente cambiar su descanso.

El objetivo: romper con el hábito de posponer lo importante, y dar el paso hacia un descanso mejor. Hoy, no el último viernes de noviembre.

