Londian Wason, líder mundial en láminas de cobre, anuncia el precio de su oferta pública inicial ampliada

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- LONDIAN WASON NEW ENERGY TECH INC. ("Londian Wason" o "la compañía"), empresa líder mundial en investigación, desarrollo y fabricación de láminas de cobre electrolítico, ha indicado hoy la fijación del precio de su oferta pública inicial ampliada de aproximadamente 4,3 millones de acciones depositarias estadounidenses (ADS) a un precio de oferta pública de 22,00 dólares por ADS, lo que representa un total de 94,3 millones de dólares en ingresos brutos. Además, Londian Wason ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta aproximadamente 642.857 ADS adicionales de Londian Wason al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Todos los ADS son ofrecidos por Londian Wason. Está previsto que los ingresos netos de la oferta, después de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de la oferta a cargo de la Compañía, asciendan a aproximadamente 87 millones de dólares, excluyendo cualquier ejercicio de la opción de los suscriptores para adquirir ADS adicionales.

Está previsto que los ADS comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el 12 de agosto de 2026, bajo el símbolo bursátil "FOIL". Se espera que la oferta se cierre el 13 de agosto de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Londian Wason tiene previsto utilizar los ingresos netos de esta oferta principalmente para financiar la expansión de la producción global y la modernización de sus instalaciones, la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas, la mejora de la eficiencia de la fabricación, la ampliación de su cartera de productos y aplicaciones, y para fines corporativos generales.

Cantor actúa como coordinador principal de la colocación de la oferta. Huatai Securities, CMB International y US Tiger Securities actúan como coordinadores conjuntos de la colocación. Fortune Securities, VC Brokerage y BOCOM International actúan como coadministradores.

Las declaraciones de registro relativas a estos valores entraron en vigor ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 11 de agosto de 2026. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Una copia del prospecto final podrá obtenerse, cuando esté disponible, en: Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Mercados de Capitales, 110 East 59th Street, 6º piso, Nueva York, Nueva York 10022, o por correo electrónico a prospectus@cantor.com. También podrá obtener copias, cuando estén disponibles, visitando EDGAR en el sitio web de la SEC: www.sec.gov.

Acerca de Londian Wason

Según Frost&Sullivan, Londian Wason fue el mayor proveedor mundial de láminas de cobre para baterías de iones de litio ("LiB") en términos de volumen de ventas en 2025, con una cuota de mercado global del 7,6%. En 2025, la empresa suministró aproximadamente 111.985 toneladas métricas de láminas de cobre para LiB, manteniendo el mayor volumen de ventas anual del mundo. Como líder del sector en el mercado mundial de láminas de cobre electrolíticas, Londian Wason ha establecido una base de clientes global diversificada y de alta calidad, prestando servicios a los principales fabricantes mundiales de baterías y circuitos electrónicos, como LG Energy Solution, Panasonic Industrial Materials, SK On, Samsung SDI, ATL, CATL, BYD y Sunwoda.

Londian Wason fue el primer fabricante de láminas de cobre en China en desarrollar con éxito una lámina de cobre de 6 m de alta resistencia para baterías de iones de litio (LiB) y el primero en el mundo en lograr la producción en masa de dicha lámina. También es el primero en China en desarrollar con éxito una lámina de cobre ultradelgada de 4 m para baterías de iones de litio (LiB) y el primero en el mundo capaz de producir en masa láminas de cobre de 4 m de alta resistencia a la tracción para baterías de iones de litio (LiB). Londian Wason posee la mayor capacidad de diseño del mundo: al 31 de diciembre de 2025, la compañía operaba seis plantas de fabricación de láminas de cobre electrolítico con la mayor capacidad anual de diseño de láminas de cobre electrolítico a nivel mundial, de aproximadamente 180.500 toneladas métricas.

En el ejercicio fiscal 2025, los ingresos de la compañía alcanzaron los 10.942 millones de RMB (aproximadamente 1.565 millones de dólares estadounidenses), lo que representa un crecimiento significativo con respecto a los 8.762 millones de RMB del ejercicio fiscal 2024. El beneficio neto para el ejercicio fiscal 2025 alcanzó los 20,315 millones de RMB (aproximadamente 2,905 millones de dólares estadounidenses), mientras que el EBITDA ajustado alcanzó los 868,851 millones de RMB (unos 124,244 millones de dólares estadounidenses). En términos de I+D, al 31 de diciembre de 2025, la compañía contaba con un equipo de I+D dedicado de 428 profesionales, con 634 patentes registradas y 168 solicitudes de patente pendientes en China. También emplea a aproximadamente 728 personas en el área de fabricación, con una media de más de 10 años de experiencia en el sector.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/londian-wason-lider-mundial-en-laminas-de-cobre-anuncia-el-precio-de-su-oferta-publica-inicial-ampliada-302849702.html