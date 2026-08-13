Londian Wason, líder mundial en láminas de cobre, cotiza oficialmente hoy en la Bolsa de Nueva York

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- LONDIAN WASON NEW ENERGY TECH INC. ("Londian Wason" o la "Compañía"), fabricante líder mundial de láminas de cobre electrolítico, completó hoy su cotización oficial en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo "FOIL". Cantor Fitzgerald & Co., Huatai Securities (USA), Inc., CMB International Capital Limited, US Tiger Securities, Inc., Fortune Securities, BOCOM International y VC Brokerage Limited actuaron como suscriptores de esta oferta pública inicial (IPO) y ofrecieron un total de aproximadamente 4,3 millones de American Depositary Shares ("ADS") a 22 dólares estadounidenses por ADS. En su primer día de negociación, la acción abrió a 26,00 dólares por acción, lo que representa un aumento del 18,18% con respecto al precio de oferta de la IPO.

La lámina de cobre es un material y componente clave que se utiliza ampliamente en baterías, laminado revestido de cobre (CCL) y aplicaciones de PCB. La empresa fue el mayor proveedor mundial de láminas de cobre para baterías de iones de litio ("LiB") en términos de volumen de ventas en 2025. Como líder en el mercado mundial de láminas de cobre electrolítico, Londian Wason ha establecido una base de clientes global diversificada y de alta calidad, que presta servicios a los principales fabricantes mundiales de baterías, CCL y PCB. Incluyendo LG Energy Solution, CATL, SK On, Samsung SDI, ATL y Panasonic Industrial Materials.

Londian Wason es un fabricante con una cobertura completa de productos para diferentes aplicaciones, incluidas láminas de cobre para baterías ultrafinas y láminas de PCB que van desde especificaciones HTE hasta HVLP.

Londian Wason es el único fabricante de láminas de cobre del mundo que decidió cotizar en bolsa en Estados Unidos.

WANG Guanran, presidente y consejero delegado conjunto de Londian Wason: "Como líderes del sector, hemos impulsado constantemente la evolución de productos y soluciones en la industria de la lámina de cobre. Tras nuestra exitosa salida a bolsa, esperamos seguir avanzando en nuestra estrategia para ampliar nuestra gama de productos clave, incluyendo nuestras láminas de cobre ultradelgadas y de alta resistencia para baterías, así como nuestras soluciones de lámina de cobre VLP, RTF y HVLP para clientes de alta gama de CCL y PCB".

"Nuestra cotización en la Bolsa de Nueva York representa un hito fundamental para nosotros. Nos enorgullece enormemente poder presentarnos al mercado como un líder global del sector, con origen en China, que trabaja con importantes accionistas y clientes de Corea del Sur y Japón, y que se lanza al mercado global de capitales".

Harvest Global Capital Investments Limited, Hithium Global Pte. Ltd., son inversores clave en la salida a bolsa de Londian Wason. Los ingresos netos de esta oferta pública inicial se destinarán principalmente a la inversión en la expansión y modernización de la producción global, la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas, la optimización de los procesos de fabricación, la ampliación de la cartera de productos y aplicaciones, y fines corporativos generales.

Durante el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, la compañía registró unos ingresos totales de 4.070 millones de RMB (equivalentes a 582,4 millones de dólares estadounidenses), lo que representa un aumento interanual de aproximadamente el 113,71 %. La compañía también pasó de una pérdida neta en el mismo periodo del año anterior a un beneficio neto de 134,5 millones de RMB (19,2 millones de dólares estadounidenses) durante el trimestre en cuestión, lo que supone un notable repunte de la rentabilidad.

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