LONGi ha conseguido varios éxitos en la disputa de patentes contra Hanwha Q-Cells

XI'AN, China, 21 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- El 12 de julio de 2021, la decisión final del tribunal de apelaciones de Estados Unidos para el circuito federal confirmó la decisión original de la ITC (No. 337-TA-1151). Esto confirmó una vez más que los productos de LONGi no infringían la patente estadounidense 9,893,215B2 de Hanwha Q-Cells, que es totalmente consistente con el punto de vista de LONGi sobre esta patente. Esto se suma al éxito anterior de LONGi al invalidar esta patente en otro procedimiento de DPI de la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO).

Al mismo tiempo, LONGi cree firmemente que los productos relevantes no infringen la patente europea EP2220689B1 dentro de una familia de patentes. Antes de esto, LONGi también ha presentado una oposición a la validez de la patente ante la Oficina Europea de Patentes, y este procedimiento de oposición aún está pendiente.

Además, la USPTO emitió una decisión final por escrito sobre un procedimiento de revisión inter partes (DPI) el 28 de junio de 2021, declarando que todas las reclamaciones de patente en otra patente estadounidense 8,933,525B2 de Hanwha Q-Cells no eran válidas (IPR2020-00353). La patente intenta cubrir un tipo específico de célula solar PERC con una estructura de pasivación de tres capas, que incluye una capa de pasivación química, una capa de pasivación de efecto de campo y una capa de cobertura de nitruro de silicio. La capa de pasivación de efecto de campo contiene óxido de aluminio. Aunque esta patente ha sido presentada y otorgada en muchos países anteriormente, se consideró obvia y no novedosa según el análisis del equipo de propiedad intelectual de LONGi, que presentó un procedimiento de nulidad con evidencia en varios países. La USPTO estuvo de acuerdo con LONGi en que todas las afirmaciones de la patente de Hanwha Q-Cells no cumplen con varios requisitos legales y no son patentables.

Estas decisiones son una buena noticia para LONGi y también para la industria. LONGi respeta los derechos de propiedad intelectual legítimos y comprende que las patentes válidas desempeñan un papel importante en el progreso tecnológico. Al mismo tiempo, las patentes inválidas y los intentos de hacer cumplir dichas patentes afectan negativamente tanto a la industria como a las empresas involucradas.

En consecuencia, LONGi continuará resistiendo las afirmaciones infundadas de infracción de patentes y continuará invirtiendo en la lucha contra las patentes inválidas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg