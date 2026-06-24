LONGi se convierte en socio oficial del BMW BERLIN-MARATHON 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

"Power the Limitless" (Impulsar lo ilimitado): este es el lema que une a LONGi y al BMW BERLIN-MARATHON en un esfuerzo conjunto por superar los límites, mientras LONGi consolida su presencia en Europa.

MUNICH, 24 de junio de 2026/PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., líder mundial en transición energética con soluciones integradas de energía solar y almacenamiento, anunció hoy en Intersolar Europe 2026 que se convertirá en Socio Oficial del BMW BERLIN-MARATHON 2026, que se celebrará el 27 de septiembre de 2026.

Esta alianza supone la primera colaboración de LONGi con una de las principales maratones mundiales de Abbott y un hito importante en su compromiso con Europa. Además, introduce EcoLife, la marca premium de energía para el hogar de LONGi, a los hogares de toda la región ante la creciente demanda de energía limpia.

El fabricante líder mundial de módulos solares se une al maratón más rápido del mundo

Reconocido como el recorrido más rápido del mundo, el BMW BERLIN-MARATHON ha sido escenario de innumerables récords mundiales, acercando cada vez más este deporte a la barrera, antes impensable, de las dos horas. Se trata, ante todo, del potencial humano.

LONGi se guía por este mismo instinto. Mediante una innovación líder en la industria, establece nuevos estándares en eficiencia celular, un trabajo que la ha convertido en el fabricante líder mundial de módulos solares (Wood Mackenzie, 2026).

Esta búsqueda compartida se refleja en el lema de la alianza: "Power the Limitless", un impulso para superar los límites tanto en la pista como en el laboratorio.

"El BMW BERLIN-MARATHON representa la excelencia, la resistencia y la inspiración global. Esos mismos valores impulsan la búsqueda de la innovación de LONGi. Esta alianza nos permite llevar esa convicción a un escenario global y demostrar que la energía limpia, al igual que los propios corredores, siempre puede llegar más lejos".dijo Charles Jiang, vicepresidente, LONGi.

EcoLife lleva la tecnología solar de LONGi a los hogares europeos

Europa sigue siendo un mercado clave en la transición energética global, impulsada por la creciente demanda de independencia energética y sostenibilidad.

EcoLife refleja la visión de LONGi para la energía residencial: una solución premium para el hogar que combina tecnología solar de alto rendimiento, fiabilidad probada e innovación en el diseño para ayudar a los hogares europeos a generar y utilizar energía de forma más eficiente.

Al asociarse con un evento que atrae a participantes y espectadores de todo el mundo, LONGi integra aún más la energía limpia en la vida cotidiana.

Dos socios comprometidos con un futuro sostenible

La sostenibilidad es un compromiso compartido. A través de su iniciativa "Solar for Solar", LONGi avanza hacia la neutralidad de emisiones para 2050.

Asimismo, el BMW BERLIN-MARATHON integra la sostenibilidad en sus dimensiones ambiental, económica y social, creando un valor duradero que trasciende el día de la carrera.

"El BMW BERLIN-MARATHON siempre se ha centrado en lo que las personas pueden lograr cuando superan sus límites y, cada vez más, en hacerlo de forma responsable. En LONGi hemos encontrado un socio que comparte ambos valores: la creencia en el potencial humano y una sólida trayectoria en sostenibilidad. Estamos encantados de darles la bienvenida y de llevar la energía limpia a uno de los grandes eventos deportivos del mundo".declaró Christian Jost, consejero delegado de SCC EVENTS, organizador del BMW BERLIN-MARATHON.

Los detalles de la participación de LONGi se anunciarán próximamente.

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