LONGi publica resultados globales de su tecnología BC: rendimiento y fiabilidad superan las expectativas

LONGi's Sanya Hainan PV Empirical Project - LONGI SOLAR/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- LONGi anunció los resultados globales del rendimiento en campo de su plataforma tecnológica de Contacto Posterior (BC) y el módulo Hi-MO9. En colaboración con clientes globales e instituciones externas de prestigio, LONGi inició un programa sistemático de pruebas de campo globales tras el lanzamiento de la tecnología. Los datos demuestran que el Hi-MO9 presenta estabilidad y consistencia, superando las expectativas en cuanto a rendimiento real de generación de energía, beneficios económicos del sistema y adaptabilidad ambiental.

Los informes de datos de diversas organizaciones de servicio técnico reconocidas internacionalmente indican que, en comparación con los módulos TOPCon convencionales, los módulos BC de LONGi logran un crecimiento estable en la generación de energía vatio por vatio a nivel mundial, con márgenes de ganancia que oscilan entre el 1,21 % y el 3,92 %, y un rendimiento especialmente sobresaliente en determinados escenarios.

Sólida rentabilidad en los climas europeos

Una evaluación realizada por el reconocido proveedor europeo de servicios técnicos Enertis Applus+ para un proyecto fotovoltaico de 47 MW con seguidores de un eje en Sevilla (España) mostró que el Hi-MO9 alcanzó 2.209 horas equivalentes a plena carga en su primer año de funcionamiento, con una generación de energía vatio por vatio entre un 2,4 % y un 3,4 % superior a la de los módulos TOPCon en el mismo emplazamiento. Los cálculos exhaustivos indican que su LCOE se redujo en un 3,92 % y un 4,47 %, respectivamente.

Otros proyectos de evaluación, liderados por el prestigioso instituto IPVF, validaron aún más la estabilidad de las mejoras de rendimiento del Hi-MO9. El análisis de datos operativos de dos plantas fotovoltaicas terrestres de 50 MW, en Francia y Dinamarca, mostró que la generación de energía vatio por vatio del Hi-MO9 fue, en promedio, un 1,84 % superior a la de los módulos TOPCon, mientras que el LCOE fue un 3,32 % y un 2,43 % inferior al de TOPCon, respectivamente.

Baja temperatura de punto caliente para mayor seguridad

Además de las significativas mejoras en la generación de energía, la tecnología HPBC 2.0 integrada en el Hi-MO9 ofrece valor gracias a su revolucionario rendimiento de bajo punto caliente. Los datos de campo muestran que, en condiciones comunes de sombreado parcial, el Hi-MO9 suprime eficazmente el efecto de punto caliente, con temperaturas de punto caliente significativamente inferiores a las de los módulos convencionales. Esto mitiga significativamente los riesgos de envejecimiento del material, degradación de la energía e incluso posibles riesgos de incendio causados por sobrecalentamiento localizado, lo que proporciona una sólida garantía de funcionamiento fiable de la planta durante 25 años.

El programa global de pruebas de campo de LONGi para el Hi-MO9 representa un nuevo paradigma para evaluar el valor tecnológico basado en la verificación sistemática, a largo plazo y en condiciones reales. Los resultados demuestran las ventajas integrales del Hi-MO9 en términos de ganancia de generación de energía, control del LCOE y adaptabilidad ambiental. Esto marca un hito en la aplicación a gran escala de la tecnología BC y proporciona a los clientes globales de energía fotovoltaica una base para la toma de decisiones basada en hechos para evaluar las diferentes opciones tecnológicas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834345/Sanya_Hainan_PV_Empirical_Project.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2767420/5646782/LONGi_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/longi-publica-resultados-globales-de-su-tecnologia-bc-rendimiento-y-fiabilidad-superan-las-expectativas-302629356.html