Loop Energy recibe un pedido de módulos de celda de combustible para 10 flotas de autobuses

- Loop Energy recibe y cumple con el pedido de módulos de celda de combustible para 10 flotas de autobuses de tránsito en Nanjing, China

VANCOUVER, BC, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Loop Energy (TSX: LPEN), un desarrollador y fabricante de soluciones basadas en celdas de combustible de hidrógeno, anuncia la recepción y cumplimiento de un pedido de 10 unidades de módulos de celdas de combustible eFlow® patentados por la compañía de Beijing IN-Power para su integración por Skywell New Energy Vehicles Group (Skywell) en Nanjing, China. El envío marca la segunda fase de un memorando de entendimiento previamente anunciado entre la Zona de Desarrollo Económico Lishui de Nanjing y Beijing IN-Power, el socio de empresa conjunta con sede en China de Loop Energy que suministra los motores de celda de combustible.

Esta segunda fase del acuerdo es el resultado directo de un período de prueba inicial muy exitoso. Marca un paso significativo para que Lishui alcance su objetivo de desplegar una flota de 300 vehículos propulsados por hidrógeno en Nanjing. Esto es clave para cumplir con el Estándar Nacional de Consumo de Combustible de China, un mandato requerido para todos los vehículos comerciales pesados nuevos vendidos en China, y demostrar la viabilidad de la energía eléctrica de hidrógeno en la industria de los autobuses.

El autobús de 10,5 metros de largo modelo NJ6106FCEV de Skywell recientemente lanzado está fabricado por la filial de la compañía Nanjing Golden Dragon Bus Co., Ltd. El vehículo está equipado con un motor de celda de combustible de 50 kW de servicio pesado, tiene una autonomía de 450 kilómetros con tecnología eFlow® de alta eficiencia de combustible característica de Loop Energy y puede eliminar más de 100 toneladas de CO2 emitidas por autobús diesel al año. Skywell recibió la aprobación de índice del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China para un autobús de transporte público de cero emisiones impulsado por motores de celda de combustible de Loop Energy en 2020.

"Estamos emocionados de pasar a la siguiente etapa de este proyecto con Loop Energy y Skywell, un proyecto que aprovecha los módulos de celdas de combustible líderes en la industria de Loop y la unidad DC-DC de InPower para aplicaciones de vehículos comerciales en China", dijo John Zhang, fundador y director general de IN-Power. "IN-Power y Loop continuarán proporcionando a Skywell tecnología de motores para avanzar en su producción de vehículos eléctricos de hidrógeno y esperamos ver su avance en el espacio de energía alternativa".

"Embarcarse en la segunda fase de este proyecto es un hito emocionante a medida que avanzamos hacia el despliegue comercial a gran escala en China", dijo Ben Nyland, director general y consejero delegado de Loop Energy. "Somos optimistas con la implementación de China de soluciones basadas en combustible de hidrógeno y estamos ansiosos por continuar nuestro trabajo con Skywell e IN-Power para lograr nuestro objetivo compartido de vehículos de celda de combustible de hidrógeno ampliamente desplegados en China".

ACERCA DE BEIJING IN-POWER ELECTRIC CO., LTD.

Fundada en 2004, Beijing IN-Power es una empresa conjunta chino-extranjera de alta tecnología, con sede en el Parque Industrial de Alta Tecnología, Zhongguancun, de Beijing. A través de los dos centros de investigación y desarrollo de IN-Power, y cuatro filiales de propiedad absoluta y 25 oficinas en toda China, la compañía se dedica al desarrollo, fabricación e integración de nueva tecnología, equipos y servicios de ingeniería de energía y electrónica de potencia. Para más información, visite http://en.in-power.net/.

Acerca de Skywell New Energy Vehicles Corp.

Skywell New Energy Vehicles Corp., formada en 2011 tras la adquisición de Nanjing Jinlong Bus Manufacturing Co., es un desarrollador líder y proveedor global de vehículos eléctricos. Con sede ubicada en la Zona de Desarrollo Económico del Aeropuerto de Lishui en Nanjing, China, con fábricas de producción ubicadas en Wuhan, Shenzhen y Xianyang, Skywell fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos sostenibles desde automóviles ligeros hasta autobuses medianos y pesados, camiones de flotas comerciales y especiales. La compañía también opera autobuses en el distrito de Lishui en China. www.skywellcorp.com

Acerca de Loop Energy Inc.

Loop Energy es un diseñador líder de sistemas de pilas de combustible para llevar a cabo la electrificación de vehículos comerciales, incluyendo los vehículos comerciales ligeros, autobuses de tránsito y camiones de servicio de tamaño mediano y pesado. Los productos de Loop incluyen la tecnología eFlow™ patentada a través de la compañía en las placas bipolares de la pila de combustible. eFlow™ se ha diseñado para permitir que los clientes comerciales alcancen la maximización del rendimiento y la minimización de los costes. Loop trabaja con junto a los fabricantes de equipos originales y los principales suministradores dedicados a los subsistemas de vehículos para conseguir llevar a cabo la producción de vehículos eléctricos de pila de combustible. Si desea más información acerca de cómo Loop está avanzando hacia un futuro de emisiones cero, visite www.loopenergy.com.

Esta nota de prensa puede contener información prospectiva dentro del significado de la legislación de valores aplicable, que refleja las expectativas actuales de la administración con respecto a eventos futuros. La información prospectiva está basada en una serie de suposiciones y está sujeta a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están más allá del control de la compañía, lo que podría causar que los resultados y eventos reales fueran diferentes de forma material de los que se revelan o implican en tal información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la capacidad de la compañía para ejecutar su estrategia y los factores discutidos en "Factores de Riesgo" en el prospecto final de la compañía con fecha del 18 de febrero del año 2021. Loop niega cualquier obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.

