Loop Industries firma un acuerdo con On AG para garantizar los volúmenes de la planta Infinite Loop

Se trata de la planta de fabricación situada en Ulsa, Corea del Sur, y que se prevé que comience a construirse a finales de este año 2023

Loop Industries, Inc. (Nasdaq: LOOP) (la "Empresa" o "Loop"), una compañía de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía circular del plástico mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno ("PET") y fibra de poliéster 100% reciclados, y On AG ("On"), una marca de ropa deportiva y filial de On Holding AG, han anunciado hoy la firma de una carta de intenciones ("LOI") por parte de On para asegurar volúmenes de resina de PET Loop* de calidad virgen 100% reciclada de la próxima planta de fabricación asiática Infinite Loop* en Ulsan, Corea del Sur, que Loop está planificando con su socio estratégico SK Geo Centric. Se prevé que la planta de Ulsan comience a construirse a finales de este año.

La LOI firmada sigue a un periodo de dos años de colaboración entre Loop y On, a lo largo del cual se completó una diligencia debida técnica, validando la tecnología de Loop y se probó la resina Loop* PET en el producto de On. Esta asociación proporcionará a On la capacidad de producir calzado y ropa sostenibles utilizando materiales reciclados y sin la necesidad de fibra de poliéster creada a partir de combustibles fósiles, lo que ayuda a reducir los residuos de PET y la huella de fabricación para On.

"La circularidad es un pilar fundamental en el proceso de sostenibilidad de On. Nos alegra ver que Loop está llevando su tecnología a escala comercial", ha declarado Ilmarin Heitz, responsable de Innovación de On. "Esto marca otro gran paso hacia el cierre del bucle de fibra a fibra dentro de la industria textil".

"La tecnología de Loop permite el reciclaje de fibra a fibra, proporcionando a marcas como On una solución de circuito cerrado para su cadena de suministro", dijo Giovanni Catino, Vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Negocios. "Prevemos que el 60% de la materia prima utilizada en nuestra planta de fabricación comercial prevista en Ulsan procederá de fibras de poliéster, lo que representa una importante oportunidad de circularidad para este material".

Loop Industries lidera el camino de las soluciones sostenibles y circulares para los residuos de PET, permitiendo que los materiales se reciclen infinitamente sin pérdida de calidad o rendimiento. La innovadora tecnología de Loop permite convertir los residuos de PET de bajo valor en resina de PET Loop* 100% reciclada y de calidad virgen, que puede utilizarse en productos de plástico y envases alimentarios, así como en aplicaciones de fibra de poliéster. Además de residuos de plástico PET de bajo valor, Loop también utiliza residuos de fibra de poliéster como materia prima en su proceso. Al reciclar estos materiales, la tecnología de Loop ayuda a suministrar a las marcas tejido de poliéster reciclado sostenible y ofrece una solución de circuito cerrado a la industria textil. Este proceso único de reciclado de fibra a fibra se consigue mediante la tecnología de despolimerización patentada de Loop.

Al aprovechar la tecnología de Loop y asegurar el volumen en la próxima planta de fabricación de Ulsan, Corea del Sur, On está implementando una estrategia de calzado audaz y sostenible en la industria, dando un paso de gigante en la circularidad.

Sobre On

On nació en los Alpes suizos con un objetivo: revolucionar la sensación de correr permitiendo a todos correr sobre las nubes. Trece años después de su lanzamiento al mercado, On ofrece una innovación revolucionaria en calzado, ropa y accesorios de primera calidad para carreras de alto rendimiento, actividades al aire libre y actividades de todo el día. www.on.com.

Sobre Loop Industries

Loop Industries es propietaria de una tecnología patentada que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster de bajo o nulo valor, como botellas y envases de plástico, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o estado, e incluso plásticos oceánicos degradados por el sol y la sal, para convertirlos en sus componentes básicos (monómeros).

