COMUNICADO: L'Orange Bleue apoyará a compañías que quieran hacer negocios con el Gobierno de Quèbec (Canadá)

L'Orange bleue ofrece su experiencia a empresas que deseen vender sus servicios, productos o tecnologías al Gobierno de Quèbec

CIUDAD DE QUÈBEC, 15 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Los gobiernos de todo el mundo están ahora inmersos en una búsqueda sin final de suministros médicos para combatir la crisis del COVID-19 dentro de sus fronteras. Lo mismo ocurre con el Gobierno de Quèbec, una provincia de Canadá. Dada la actual situación, L'Orange bleue affaires publiques inc. desea prestar su experiencia a empresas que deseen participar en el proceso de aprovisionamiento público de la provincia.

La red de servicios sanitarios y sociales de Quèbec opera como una entidad totalmente independiente que cubre un impresionante abanico de actividades, con recursos y autonomía considerables. El Gobierno de Quèbec compra productos y servicios que ascienden a más de 5.000 millones de dólares anualmente. Quèbec compra más de 40.000 productos únicos al año para su red de servicios sanitarios y sociales solamente.

"Esta crisis que estamos viviendo no tiene precedentes. Todos los niveles de gobierno están intentando hacerse con todo tipo de suministros", dijo Mathieu Santerre, director general de L'Orange bleue affaires publiques. "El Gobierno de Québec busca muchos servicios, productos y tecnologías que no están disponibles en la provincia, de forma que las empresas que no son de Québec tienen la oportunidad de participar en la lucha contra el COVID-19. Si piensa que su compañía está en posición de colaborar con el Gobierno de Quèbec, le ayudamos a introducirse en este nuevo mercado".

El proceso de aprovisionamiento para la red de servicios sanitarios y sociales en Quèbec puede ser complicada cuando se la mira desde fuera. Sin embargo, L'Orange bleue ha amasado una gran cantidad de experiencia trabajando en este campo durante años. L'Orange bleue es el socio por excelencia para cualquier empresa que quiera acceder a los contratos del Gobierno de Quèbec.

L'Orange bleue affaires publiques inc.L'Orange bleue affaires publiques inc. es una firma de relaciones públicas con sede en Quèbec cuya misión es establecer el estándar para meticulosidad, audacia e integridad en sus relaciones gubernamentales y mediáticas y el asesoramiento de relaciones públicas que da a sus clientes.

