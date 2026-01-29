L’ORÉAL productos profesionales y ThePowerMBA suman fuerzas para transformar este año a 2.000 peluqueros - ThePowerMBA

MADRID, 29 Ene.

L’Oréal Business Academy, la propuesta formativa de negocio de L’Oréal Productos Profesionales, establece una alianza estratégica con ThePowerMBA, la escuela de negocios reconocida por Forbes, para dotar a los profesionales de herramientas de gestión, liderazgo de equipos, digitalización y sostenibilidad.

Con un despliegue de más de 130 sesiones formativas (presenciales y online) en 27 ciudades de la península, el programa busca elevar al peluquero como un empresario estratégico que lidere su negocio de forma eficiente y sostenible.

La facturación de los salones que se han formado en el Master LBA ha aumentado un promedio de un 25%. Este dato avala la necesidad de profesionalizar a los salones de peluquería a través de una formación que les permita aprender cómo gestionar cada palanca de su negocio.

En un contexto de cambio constante, presión económica y transformación del consumo, la gestión en el sector de la peluquería debe dar el salto definitivo hacia la alta dirección. L’Oréal Productos Profesionales, a través de su propuesta de formación de negocio L’Oréal Business Academy (LBA), y la escuela de negocios ThePowerMBA (situada en el Top 15 mundial según la revista Forbes) han sellado una alianza estratégica con el objetivo de ofrecer una formación empresarial diseñada específicamente para la realidad del salón de peluquería, fusionando los 115 años de historia de L’Oréal Groupe con una metodología empresarial de éxito probado.

L’Oréal Business Academy apuesta por una formación práctica orientada a la toma de decisiones reales en el salón. Los más de 2.500 salones que han completado el itinerario Master han logrado un crecimiento medio del 25% en su facturación, gracias a una gestión más estratégica.

El programa sigue una metodología 80% práctica y 20% teórica, y aborda áreas clave como Finanzas, Gestión de Equipos, Experiencia Cliente, Digital y Sostenibilidad, con contenidos enriquecidos por la metodología de ThePowerMBA.

La formación está impartida por reconocidos expertos como son, entre otros, David Rodelas, CEO de salones Rodelas y experto en Finanzas; Álex Rodríguez, CEO de ALMA, además de formador y experto en Gestión de Equipos; Phil González, escritor, conferenciante y experto en Digital/Redes Sociales; y Sonia Cases, empresaria y formadora experta en Experiencia Cliente.

Objetivo 2026: 2.000 líderes formados en toda la península

La ambición de L’Oréal Business Academy para 2026 es impactar en 2.000 profesionales en España y Portugal, acompañándolos en su evolución de estilistas a gestores estratégicos.

El programa, desarrollado junto a ThePowerMBA, se estructura en dos niveles y aborda los pilares clave para impulsar el crecimiento y la facturación del salón.

Atraer: definir la propuesta de valor y captar al cliente ideal, dominando los puntos de contacto digitales y presenciales.

Fidelizar: diseñar experiencias excepcionales que fidelicen, desde el recorrido del cliente hasta el seguimiento post-servicio.

Liderar: convertir el equipo en motor de productividad y armonía, con estrategias de motivación y retención del talento.

Maximizar la rentabilidad: comprender las finanzas para impulsar la sostenibilidad y el crecimiento.

Las sesiones integrarán herramientas digitales clave como WhatsApp Business, Inteligencia Artificial, Instagram y Google My Business, con un enfoque práctico y aplicado al salón. La formación se desarrollará en más de 130 sesiones, presenciales y online, repartidas en 27 ciudades de la península ibérica. Los formatos (con 77 formaciones presenciales y 54 online) se adaptan a la agenda del profesional:

Master Class: formaciones presenciales –flexibles y accesibles– impartidas por expertos del sector, con un contenido de alto impacto, que se articulan en un hilo conductor claro y poderoso para desarrollar un salón de peluquería y aumentar su facturación. Realizar 4 Master Classes te permite obtener el título Master LBA, acreditado por OMAT, entidad certificadora de competencias profesionales.

Business Days: jornadas de negocio presenciales e inmersivas, impartidas por el equipo de expertos de L’Oréal Business Academy. El objetivo es capacitar al peluquero para que trabaje los servicios de color y tratamiento desde una visión 360º: rentabilidad, comunicación, experiencia cliente y productividad, asegurando así aumentar la facturación del corazón del negocio.

Business Webinar: formación online para que cualquier profesional del sector pueda acceder, esté donde esté, a sesiones de 45 minutos súper prácticas y con temáticas muy relevantes y centradas en temas clave para el salón.

Transformando la pasión de los profesionales en negocios de éxito

Marta Lizariturry, Business Transformation & Education Director de L'Oréal Productos Profesionales, señala: "En L'Oréal Business Academy, entendemos la peluquería como un arte y un negocio en constante evolución. Nuestra misión es empoderar a cada profesional, no solo inspirando y desarrollando su talento artístico para ofrecer servicios excepcionales, sino también brindándoles las herramientas y la visión estratégica para gestionar sus salones con éxito, asegurando su rentabilidad y un crecimiento sostenido. Este es nuestro llamado: únete a nosotros para liderar el futuro de la peluquería, transformando tu pasión en un negocio de éxito."

Rafa Gozalo Corral, Cofundador y Co-CEO de ThePowerMBA, afirma: “Colaborar con una compañía líder e innovadora como L’Oréal es, para nosotros, una enorme ilusión y una gran responsabilidad. Compartimos una visión clara y común sobre el futuro del sector: salones con excelencia en negocio, liderazgo y gestión, capaces de crecer de forma sostenible y competitiva en un entorno cada vez más exigente. En ThePowerMBA creemos, al igual que L’Oréal, en el poder de la formación para empoderar a quienes quieren crecer, evolucionar y liderar su propio camino. Esta alianza nace precisamente de esa convicción, con el objetivo de impulsar proyectos empresariales con propósito y ambición, capaces de generar un impacto real y duradero en el sector.”

L’ORÉAL productos profesionales: una apuesta histórica por elevar al sector y a sus profesionales

El compromiso de L’Oréal Productos Profesionales con la educación como motor de transformación alcanza en 2026 su máxima expresión a través de L’Oréal Business Academy. LBA no es solo una escuela de negocio, sino un centro de conocimiento y acompañamiento empresarial que, a lo largo de los últimos años, ha ayudado a optimizar el negocio de más de 2.500 profesionales a través de una red de más de 20 formadores especializados.

Los datos avalan la necesidad de esta profesionalización: los salones que han completado el itinerario Master LBA han reportado, en promedio, un incremento del 25% en su facturación. Con una metodología pragmática (80% práctica y 20% teoría), la propuesta de LBA da un paso más este 2026 gracias a su alianza con ThePowerMBA, consolidándose como el socio estratégico del profesional que quiere dirigir su negocio con visión de futuro, anticipándose a los retos del sector y elevando la rentabilidad de su salón de peluquería.

