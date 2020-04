COMUNICADO: Loro Parque Fundación contribuye a la reintroducción de seis guacamayos en Ecuador

La Fundación participa en una nueva liberación de seis ejemplares de guacamayo verde mayor de Guayaquil, una subespecie críticamente amenazada y de la que solo se han contabilizado 60 individuos en la naturaleza

Loro Parque Fundación ha contribuido recientemente a la reintroducción de seis ejemplares de guacamayo verde mayor de Guayaquil (Ara ambiguus guayaquilensis) en su hábitat natural, un éxito que ha sido posible gracias al trabajo de la Fundación Jocotoco y a la colaboración de otras asociaciones y comunidades locales. Esta subespecie se encuentra en peligro crítico de extinción y solo se han contabilizado 60 ejemplares en la naturaleza.



Por eso, el objetivo de esta liberación es aumentar esa pequeña población y su diversidad genética y, así, poder salvar a la especie de una extinción más que probable. En ese sentido, Loro Parque Fundación ha colaborado técnica y financieramente a través de cinco proyectos en la conservación de esta especie con una inversión de casi 500.000 dólares desde 1997.



De hecho, no es la primera vez que se libera a guacamayos de esta subespecie en Ecuador. Antes ya se habían reintroducido 14 ejemplares, de los que dos han tenido crías en la reserva de Ayampe.



En esta ocasión, la liberación de estas tres parejas nacidas en el Centro de Rescate Jambelí tuvo lugar en Las Balsas, en Santa Elena, porque en esa zona habían sido avistados dos de los ejemplares reintroducidos anteriormente conviviendo con otros silvestres.



Como es habitual en estos procesos, los seis individuos pasaron primero una fase de preadaptación, que duró más de cinco meses, en la reserva de Ayampe de la Fundación Jocotoco. Allí, a los machos se les colocaron rastreadores satelitales para poder determinar su área de distribución, lugares de reproducción y alimentación, etc.



Gracias a estos modernos sistemas de seguimiento por satélite, el rastreo de estos guacamayos en la selva ecuatoriana está permitiendo obtener importantes datos científicos para la protección no solo de esta especie, sino también de otras muchas con las que se relaciona, como plantas, insectos o, incluso, anfibios.



Así, una vez más, Loro Parque Fundación continúa trabajando para la conservación de especies de loros dentro y fuera de sus instalaciones.



Loro Parque Fundación: 25 años de compromiso y amor por la naturaleza

En el año 1994, Loro Parque consolidó su firme compromiso con la labor medioambiental a través de la creación de Loro Parque Fundación, una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la conservación y la protección de especies de loros y mamíferos marinos, entre otros animales, que se encuentran en peligro de extinción.



Cada año, gracias a la financiación por parte de Loro Parque de los costes operacionales de la Fundación, el 100% de las donaciones que se reciben se destina directamente a proyectos de conservación y/o educación in situ y ex situ. Así, “100% para la naturaleza” no es solo un lema, sino que va mucho más allá: es una realidad.



Sus números y sus resultados hablan por sí solos: más de 21,5 millones de dólares estadounidenses invertidos en casi 200 proyectos en los cinco continentes y 10 especies de loros directamente salvadas de la extinción inminente con la colaboración de otras asociaciones.







