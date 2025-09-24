Tus Loteras de Alicante acerca la Lotería de Navidad y del Niño a toda España gracias a su venta online

(Información remitida por la empresa firmante)

La Administración de Loterías y Apuestas del Estado Tus Loteras, ubicada en el centro de Alicante, refuerza su compromiso con la digitalización del sector y anuncia el impulso de su plataforma online para acercar la ilusión de la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño a cualquier rincón del país

Madrid, 24 de septiembre de 2025.- Con una sólida trayectoria en el sector, Tus Loteras ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos ofreciendo a los clientes la posibilidad de adquirir décimos oficiales desde la comodidad de su hogar. Este paso responde a la creciente demanda de usuarios que buscan una experiencia de compra segura, rápida y respaldada por la confianza que brinda una administración física reconocida.



Tradición y digitalización, de la mano

Los sorteos más esperados del año, la Lotería de Navidad (22 de diciembre) y la Lotería del Niño (6 de enero), representan una tradición profundamente arraigada en la cultura española. Compartir un décimo con familiares, amigos o compañeros de trabajo se ha convertido en un símbolo de unión, ilusión y esperanza.



Tus Loteras busca mantener viva esa tradición, pero adaptándola a las necesidades actuales de los jugadores, que demandan agilidad y accesibilidad. A través de su web, el cliente no solo compra su décimo oficial, sino que además recibe un comprobante digital inmediato, con la tranquilidad de saber que su número está asegurado y registrado oficialmente.



Ventajas de comprar en Tus Loteras online

Entre las principales ventajas de adquirir décimos a través de la plataforma destacan:



• Compra 100% oficial y segura, vinculada directamente a Loterías y Apuestas del Estado.



• Posibilidad de acceder a números exclusivos, que solo están disponibles en esta administración.



• Confirmación digital y custodia de los décimos hasta el sorteo, evitando pérdidas o extravíos.



• Atención personalizada para resolver dudas tanto de forma presencial en Alicante como a través del servicio online.



• La comodidad de comprar desde casa, sin colas ni esperas, especialmente en las fechas más demandadas.



Alicante, tierra de tradición y suerte

Alicante siempre ha tenido un papel destacado en los sorteos nacionales, y cada año miles de jugadores de toda España buscan números en administraciones locales con la esperanza de llevarse un gran premio. Con Tus Loteras, esta posibilidad se amplía ahora a cualquier persona en el país, democratizando el acceso a la suerte y a la ilusión.



Sobre Tus Loteras de Alicante

Tus Loteras es una administración de lotería oficial de Alicante especializada en la venta de décimos de Lotería de Navidad, Lotería del Niño y demás sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Su apuesta por la digitalización les permite ofrecer un servicio ágil, seguro y adaptado a las nuevas necesidades de los clientes.



