Lotería Castillo, ubicada en Alaquàs, continúa su racha de suerte repartiendo el cuarto y quinto premio de Navidad este 22 de diciembre. Esta administración ha traído ilusión al pueblo, destacándose por distribuir el Gordo en 2022 y 2023

Valencia, 23 de diciembre de 2024.- En un año marcado por la suerte, la Lotería Castillo de Alaquàs ha vuelto a ser protagonista del sorteo de Navidad al repartir el cuarto y quinto premio, consolidando su reputación como un establecimiento de buena fortuna para sus clientes. Ubicada en el corazón de Alaquàs, Lotería Castillo ha sido un pilar de esperanza e ilusión para la comunidad durante los últimos 14 años. La administración, conocida por su tradición y cariño local, se ha convertido en un referente para quienes buscan que la suerte les acompañe.



El portavoz de Lotería Castillo, Marcos Bernabeu, expresó su satisfacción y orgullo por este nuevo logro para el establecimiento. "Es una ilusión para el pueblo", comentó Bernabeu, reflejando el sentimiento generalizado entre los habitantes de Alaquàs. A lo largo de su historia, Lotería Castillo ha sido reconocida no solo por su trato cercano y personalizado, sino también por la suerte que parece acompañarla año tras año.



Cabe destacar que en los años 2022 y 2023, Lotería Castillo tuvo el privilegio de entregar el premio Gordo, lo que deja claro que esta administración es un símbolo de prosperidad en el barrio. Este logro no solo representa un beneficio económico para los afortunados ganadores, sino que también simboliza un rayo de esperanza durante las festividades, fomentando la tradición de comprar lotería en esta emblemática administración.



Aunque no se revelaron las cifras exactas de los premios repartidos este año, lo cierto es que la emoción y el júbilo se sienten en cada rincón de Alaquàs. Los boletos ganadores han provocado un gran revuelo y alegría, reforzando el deseo de los vecinos de participar en cada sorteo con la esperanza de que, como en otras ocasiones, la fortuna les sonría desde este local mágico.



A pesar de que en esta ocasión no se ha planificado ninguna celebración especial en el pueblo tras la entrega de estos premios, la comunidad está inmersa en un ambiente festivo y optimista. Este sentimiento se amplifica gracias al reciente reparto del tercer premio en enero de 2024, dejando claro que Lotería Castillo sigue obrando milagros dentro del mundo de los juegos de azar.



Lotería Castillo entabla un vínculo especial con todos sus habituales, quienes confían plenamente en la administración. Esta relación de confianza se ha fortalecido gracias a los antecedentes de premios mayores entregados, lo que ha estrechado más la conexión entre el establecimiento y la comunidad local.



Mirando hacia el futuro, Marcos Bernabeu ha expresado su expectativa de poder repartir el Gordo de El Niño en 2025, un anhelo que podría convertirse en realidad dada la excepcional racha de premios que ha caracterizado su operación en los últimos años. Sin duda, Lotería Castillo seguirá siendo un icono de esperanza y buena suerte, no solo en Alaquàs, sino en toda la región que conoce la magia que emana de sus puertas cada diciembre.







