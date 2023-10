Lotopia, pionera en la venta de lotería de navidad para empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2023.

Esta empresa lleva más de 15 años ofreciendo este servicio a más de 500 empresas de toda España sin coste alguno

Poco a poco se va acercando el esperado 22 de diciembre, fecha en la que se celebra el ilusionante Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional que reparte 2.590 millones de euros en premios. Es costumbre en muchas empresas (grandes o pymes), clubes deportivos, asociaciones y ONG disponer de un número de la Lotería de Navidad para ofrecérselo a sus empleados, socios, colaboradores. Y Lotopia les brinda su servicio de Lotería de Navidad para Empresas.



Lo que puede llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza (elegir número, ponerse en contacto con la administración, pagar los décimos, devolución, etc.) Lotopia, avalada por su experiencia durante 15 años ofreciendo este servicio a más de 500 empresas de toda España, lo simplifica y lo hace atractivo y, sobre todo, sencillo. Con el objetivo de llegar a todo tipo de empresas y entidades, Lotopia pone a su disposición tres formas de jugar a la lotería de navidad:



1. Online: cada empleado de la empresa puede comprar Lotería de Navidad online a través de la página web personalizada que se hace de forma exclusiva para la empresa. Los décimos del Sorteo de Navidad quedan custodiados en la caja fuerte de la administración de Lotopia y en caso de premio se abona en la cuenta de usuario de cada empleado.



2. Física: si la empresa se decanta por el método tradicional, desde Lotopia también se gestiona la venta de los décimos físicos de Lotería de Navidad 2023 en la propia empresa.



3. Mixta: sean cuales sean las necesidades de la empresa, Lotopia adapta el servicio de Lotería de Navidad a dichas necesidades. Estas son algunas de las diferentes opciones que se pueden plantear: 1. Los empleados compran los décimos online de Lotería de Navidad y se entregan físicamente a la empresa.



2. Los empleados realizan la compra online y pueden decidir si desean o no recibir sus décimos físicos.



3. En algunos centros o departamentos se realiza la compra online, mientras que en otros centros o departamentos se entregan los décimos de Navidad físicos o se reservan en la administración de loterías para que puedan ir a comprarlos.







Servicio gratuito

Este servicio pionero no tiene coste alguno para la entidad que quiera ofrecer lotería de navidad de una forma segura y ágil. Se hace una estimación de los décimos de Lotería que pueden ser necesarios en función de las ventas de otros años o del número de empleados, de forma que nadie se quede sin su décimo de Lotería de Navidad 2023. Lotopia dispone de una amplia disponibilidad de números de este sorteo extraordinario para que la empresa elija su preferido.



Para la venta online, el servicio preferido para la mayoría de las empresas debido a su comodidad para el empleado, Lotopia realiza una página personalizada para la empresa con el número reservado, el logotipo y el mensaje de felicitación navideña que se desee.



No hay que dejar pasar esta oportunidad de poder llevarse el Gordo y, lo que es más importante, poder compartirlo entre todos los empleados.







Contacto

Nombre contacto: Silvia Pascual

Descripción contacto: Responsable de Comunicación y Marketing

Teléfono de contacto: 914 893 216

Videos

https://youtu.be/hpLLxvvpy2Y?si=hPfuiI1SlXnoxFLI