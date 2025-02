L+R lanza en España el primer programa acelerador con Apple Vision Pro

(Información remitida por la empresa firmante)

Las pymes y grandes empresas de España ya pueden acceder al Programa Acelerador de Tecnologías Emergentes (ETAP) de L+R. Una oportunidad exclusiva para empresas que buscan estar a la vanguardia de la innovación en Spatial Computing y tecnologías emergentes con Apple Vision Pro

Madrid, 4 de febrero de 2025.- Este programa ofrece a los equipos empresariales la posibilidad de acceder de manera exclusiva a Apple Vision Pro, explorando su potencial transformador en la computación espacial a través de casos de uso estratégicos y aplicados.



Para reforzar esta iniciativa, L+R organizará los Pioneer Demo Days en Madrid y Barcelona, eventos exclusivos que permitirán a líderes y responsables de innovación experimentar de primera mano el Apple Vision Pro y descubrir cómo esta tecnología puede transformar sus negocios y crear nuevas oportunidades.



ETAP: un programa diseñado para líderes innovadores

El lanzamiento del ETAP de L+R responde a una demanda creciente del mercado por soluciones tecnológicas avanzadas. Según Tim Cook, CEO de Apple, "más del 50% de las compañías Fortune 100 ya han adquirido unidades de Apple Vision Pro".



A medida que el Spatial Computing redefine la interacción digital, el ETAP proporciona un marco estructurado para que los líderes empresariales puedan comprender, probar e implementar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el Spatial Computing en entornos reales.



Este programa está dirigido a ejecutivos, responsables de innovación y líderes de producto y tecnología que buscan no solo conocer el Spatial Computing, sino aplicarla de manera efectiva en su negocio para obtener una ventaja competitiva.



Estructura del programa

El ETAP de Apple Vision Pro de L+R está diseñado para que las empresas puedan explorar e integrar el Spatial Computing a través de un proceso estructurado:



• Taller educativo sobre Spatial Computing, con un enfoque práctico para conocer los fundamentos y aplicaciones del Apple Vision Pro en entornos técnicos y estratégicos.



• Sesión de Imaginación Aplicada, en la que los equipos de estrategia, diseño e ingeniería de L+R trabajarán con los participantes para generar ideas innovadoras, explorando sinergias entre su experiencia en el sector y el conocimiento técnico de L+R.



• Desarrollo de una prueba de concepto, creada por el galardonado equipo de producción de L+R, que permitirá a cada empresa participante visualizar aplicaciones reales del Apple Vision Pro en su industria y fomentar una cultura de innovación dentro de su organización.



Los participantes también tendrán la oportunidad de experimentar Apple Vision Pro en los estudios globales de L+R en New York, Barcelona, Madrid y Milán, accediendo a sesiones prácticas que facilitarán la adopción del Spatial Computing en el entorno empresarial.



Pioneer Demo Days: acceso exclusivo a la innovación

Uno de los momentos clave del ETAP serán los Pioneer Demo Days, eventos exclusivos organizados en Madrid y Barcelona, donde un grupo selecto de ejecutivos y responsables de innovación podrán probar en directo Apple Vision Pro y conocer casos de uso específicos para empresas.



Estos eventos privados ofrecerán una experiencia inmersiva sin precedentes, permitiendo a los asistentes descubrir cómo el Spatial Computing puede revolucionar la productividad, la colaboración y la eficiencia en sus sectores. Solo unos pocos podrán acceder a esta oportunidad antes que el resto del mercado.





Roberto Ranucci, director del programa en Europa, destaca: "Spatial Computing es capaz de transformar la forma en que interactuamos, creamos y nos conectamos. Es el sitio donde la innovación se mueve a través del espacio con tanta fluidez como el pensamiento".





Un mercado en plena expansión

El Spatial Computing se está posicionando como una de las tecnologías más disruptivas de la década. Según un informe de MarketsandMarkets, el mercado global de computación espacial crecerá de 97,9 mil millones de dólares en 2023 a 280,5 mil millones en 2028, con una tasa de crecimiento anual del 23,4%.



Para las empresas que buscan liderar la innovación, el momento de actuar es ahora. El ETAP de L+R brinda las herramientas y el acceso exclusivo para que las organizaciones puedan desarrollar una estrategia sólida en torno all Spatial Computing antes que sus competidores.



Proceso de solicitud: plazas limitadas

El programa ya está abierto para la presentación de solicitudes. Las empresas interesadas pueden inscribirse en nombre de su organización y participar en un proceso de selección altamente competitivo.



El proceso de selección comenzó en junio de 2024 y está avanzando con éxito. Las plazas serán asignadas de forma continua a las empresas más innovadoras y visionarias. Solo un número limitado de participantes podrá acceder a esta oportunidad exclusiva para explorar y aplicar Apple Vision Pro antes que el resto del mercado.



Sobre L+R

Fundada en 2012, L+R es un estudio internacional de diseño y tecnología y una firma boutique de consultoría estratégica. L+R ofrece valor a pymes y compañías de Fortune 500 fusionando estrategia y estética con tecnología emergente. Los equipos interdisciplinarios se centran en la educación, la consultoría empresarial y la producción de tecnología digital.







Contacto

Nombre contacto: Roberto Ranucci

Descripción contacto: Transformation Director en L+R

Teléfono de contacto: 39 3292238630