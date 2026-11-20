LRB Tax & Legal refuerza su especialización en la planificación jurídica y fiscal de la empresa familiar - LRB Tax & Legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre.- LRB Tax & Legal, despacho de abogados y asesores fiscales con sede en Madrid y Palma de Mallorca, refuerza su posición como referente en la planificación de la empresa familiar: el conjunto de decisiones jurídicas y fiscales que permite a una familia empresaria ordenar la propiedad, el gobierno y el relevo de su negocio con seguridad jurídica y sin costes fiscales evitables.

El despacho, dirigido por Luis Miguel Larriba, distinguido como Profesional Fiscal del Año 2026, aborda estos encargos de forma integral. El holding familiar, el protocolo familiar y el pacto sucesorio no se tratan como trámites aislados, sino como piezas de una misma estrategia que se diseña, se documenta y, cuando es necesario, se defiende ante la Administración.

Por qué la empresa familiar no admite improvisación

La empresa familiar concentra en una misma estructura tres realidades que se condicionan entre sí: el patrimonio de la familia, el control del negocio y la relación entre sus miembros. Cuando el relevo generacional se aborda tarde o sin un plan, aparecen los conflictos entre socios, el bloqueo en la toma de decisiones y, con frecuencia, una factura fiscal que podía haberse reducido.

La normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el Patrimonio prevé reducciones estatales de hasta el 95 % para las participaciones en empresa familiar, pero solo si se cumplen requisitos exigentes: actividad económica real, porcentajes mínimos de participación, funciones efectivas de dirección y mantenimiento de la inversión durante el plazo legal. Una estructura mal diseñada, o un incumplimiento posterior, puede hacer perder el beneficio y abrir un procedimiento de regularización.

Por eso el asesoramiento legal y fiscal a empresas familiares que presta LRB parte de un análisis previo de la estructura societaria y patrimonial de cada familia, y no de la aplicación de un modelo estándar.

Qué incluye la planificación de una empresa familiar

LRB articula su trabajo en cuatro instrumentos complementarios. El primero es el holding familiar, una sociedad que agrupa las participaciones de las empresas del grupo, separa el patrimonio empresarial del personal y facilita la transmisión gradual de la propiedad. Cuando procede, se apoya en el régimen especial de neutralidad fiscal (FEAC) para reorganizar el grupo sin tributar por la operación.

El segundo es el protocolo familiar, un acuerdo que regula la incorporación de familiares al negocio, la política de dividendos, los órganos de gobierno, la salida de socios y la resolución de conflictos, con la posibilidad de darle publicidad registral.

El tercero es el pacto sucesorio, que permite ordenar la sucesión en vida. En Baleares, por ejemplo, el derecho civil propio admite figuras como la donación universal y la definición, que permiten anticipar la transmisión del patrimonio con efectos vinculantes.

El cuarto es la valoración de participaciones, mediante un informe pericial que respalda el valor atribuido a las acciones o participaciones en una donación, una aportación al holding o la salida de un socio. LRB lo elabora a través de ValiTax, su marca de informes periciales tributarios y económicos.

Un enfoque técnico, con defensa ante Hacienda

La planificación no termina con la firma de las escrituras. Las exenciones y reducciones de la empresa familiar son materias que la Administración revisa con atención, y su aplicación depende de que los requisitos puedan acreditarse años después. LRB parte de una premisa que también guía su defensa en inspecciones: la Administración es una parte más en el procedimiento, su criterio no prevalece por defecto sobre el del contribuyente y ambas partes están sujetas a la misma carga de la prueba.

Esa filosofía se traslada a la planificación: cada decisión se documenta pensando en que deberá defenderse, con informes periciales que tienen el mismo valor probatorio que el criterio de un inspector y deben recibir la misma consideración ante los tribunales económico-administrativos y judiciales.

El despacho asesora a familias empresarias y grupos de sectores como el turístico, la hostelería, inmobiliario, software o la alimentación, con especial presencia en Madrid y las Islas Baleares, donde combina la fiscalidad autonómica con las particularidades de su derecho civil.

“Una empresa familiar bien planificada no es la que paga menos impuestos, sino la que llega al relevo con la propiedad ordenada, la familia de acuerdo y una estructura preparada para defenderse ante cualquier comprobación”, señala Luis Miguel Larriba.

Preguntas clave sobre la empresa familiar

¿Cuándo conviene constituir un holding familiar? Cuando la familia es titular de varias sociedades o combina actividad y patrimonio, y quiere centralizar el control, separar riesgos y preparar una transmisión escalonada de la propiedad.

¿Es obligatorio el protocolo familiar? No, pero previene conflictos y deja por escrito las reglas de gobierno y de salida de socios antes de que surjan las discrepancias.

¿Qué ventaja tiene el pacto sucesorio? Aporta certeza: el fundador decide en vida quién recibe qué y bajo qué condiciones, en lugar de dejarlo al testamento y a la ley.

Sobre LRB Tax & Legal

LRB Tax & Legal es una firma española de asesoramiento fiscal y legal con sede en Madrid y en Palma de Mallorca, pero que atiende clientes de todo el territorio nacional. Está especializada en la defensa ante inspecciones tributarias, la planificación de la empresa familiar, la reestructuración corporativa y estructuras Holding y la elaboración de informes periciales a través de ValiTax Informes Periciales.

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