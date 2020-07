LTI lanza la plataforma de ingeniería de software Canvas

- LTI lanza Canvas, una moderna plataforma de ingeniería de software diseñada para la fuerza laboral remota e híbrida del futuro

LTI Canvas utiliza las tecnologías de Microsoft para ayudar a las empresas a adaptarse a las nuevas formas de trabajo

BOMBAY, India, 8 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI), una compañía de consultoría en tecnología y soluciones digitales global, ha lanzado LTI Canvas, una moderna plataforma de ingeniería de software que aborda la necesidad crítica de permitir el trabajo desde cualquier lugar. LTI Canvas es una plataforma integrada que reúne varios procesos, herramientas y metodologías para impulsar los resultados tecnológicos y empresariales en un entorno donde los equipos están operando en un entorno distribuido.

https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg ]

Una plataforma digital resistente, LTI Canvas puede ayudar a las organizaciones a mejorar su efectividad y capacidad para innovar en un entorno remoto o híbrido. LTI Canvas es un conjunto de tecnologías de Microsoft y soluciones LTI para ayudar a los profesionales TI en industrias a colaborar fácilmente y permanecer productivos. Se basa en una arquitectura de microservicios y utiliza las plataformas de Microsoft como Azure y Microsoft 365, incluyendo Teams, entre otros junto con el conjunto de soluciones Ways of Working de LTI. LTI Canvas racionaliza los procesos como el desarrollo de software, soporte, transición, gestión del conocimiento, gestión de infraestructura y seguridad de la información. Consolida las capacidades en Cloud, Agile, DevOps y Design Thinking utilizando AI/ML y análisis.

Nachiket Deshpande, director de Operaciones y miembro de la junta ejecutiva de LTI, dijo: "La pandemia ha forzado a las empresas a replantear su enfoque a la continuidad empresarial y la productividad de los empleados. Con un entorno de trabajo híbrido obteniendo una rápida tracción, diseñamos LTI Canvas como una plataforma integrada que permite que la ingeniería de software se entregue remotamente. LTI Canvas impulsa las intervenciones de impacto y también habilita que los procesos ascendentes como resolución, talleres de requisitos y transiciones se realicen remotamente. LTI Canvas es nuestro diseño para el futuro de la ingeniería de software".

Meetul Patel, director ejecutivo de Crecimiento Estratégico de Microsoft India, dijo: "Estamos inspirados por nuestros clientes y socios que aprovechan las herramientas digitales para navegar por el entorno emergente en industrias y geografías. Microsoft Azure y las tecnologías avanzadas ayudarán a acelerar con seguridad la intensidad tecnológica en las organizaciones y habilitarán las innovaciones que puedan rediseñar el sitio de trabajo. Estamos encantados de asociarnos con LTI en LTI Canvas, que tiene un enfoque por capas único para lograr los mejores resultados para las organizaciones que desarrollan capacidades de trabajo desde cualquier parte".

Más allá de Work from Home (WFH), LTI Canvas se aproxima a Everything from Home (xFH) en cinco capas, cada una con un conjunto de herramientas, gobernancia y resultados específicos. La primera capa aborda el principal requisito de ser "operacional desde casa" y permite el trabajo remoto eficiente y rápido para los empleados. La siguiente capa ofrece opciones de conectividad segura para ser "seguro desde casa". La tercera capa ayuda a estar "implicado desde casa" y permite la colaboración activa con la fuerza laboral remota. La cuarta capa ayuda a mantener los niveles de rendimiento más altos y ser "productivos desde casa". La capa final permite el "crecimiento desde casa" a nivel personal y organizacional para poder escalar adecuadamente.

Si desea conocer más acerca de la plataforma visite https://canvas.lntinfotech.com/ [https://canvas.lntinfotech.com/]

Acerca de LTI

LTI (NSE: LTI) es una compañía global de consultoría en tecnología y soluciones digitales que ayuda a más de 420 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 32 países, hacemos un esfuerzo adicional para nuestros clientes y aceleramos su transformación digital con la plataforma Mosaic de LTI que permite sus trayectos móviles, sociales, de análisis, IoT y cloud. Fundada en 1997 como filial de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia única nos da una experiencia real sin precedentes para resolver los retos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 30.000 LTItes permite a nuestros clientes mejorar la efectividad de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecen valor a sus clientes, empleados y accionistas. Para más información consulte http://www.Lntinfotech.com [http://www.lntinfotech.com/] o síganos en @LTI_Global

Conecte con LTI :

-- Lea nuestras Noticias [https://www.lntinfotech.com/news-events/] y Blogs [https://www.lntinfotech.com/blogs/] -- Síganos en Twitter [https://twitter.com/LTI_Global] y LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/l&t-infotech] -- Síganos en Facebook [https://www.facebook.com/LarsenToubroInfotech/?hc_ref=SEARCH...] -- Vea nuestros vídeos en YouTube [https://www.youtube.com/user/LarsenToubroInfotech]

Relacionado:

-- xFH - LTI Design for Thriving in the WFH Future [https://www.lntinfotech.com/blogs/xfh-lti-design-for-thrivin... h-future/] -- LTI Introduces SafeRadius, a Return-to-Work App to Ensure Employee Safety [https://www.lntinfotech.com/news-event/lti-introduces-safera... rn-to-work-app-to-ensure-employee-safety/]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Shambhavi Revandkar, RR PP y Relaciones con los Medios- India,+91-9769509545,shambhavi.revandkar@lntinfotech.com