Lucas Fox apuesta por el arte

Y CONVERTIRÁ SUS PROPERTY LOUNGE EN ESPAÑA EN SHOWROOMS DE LA MANO DE THE ART BÜRO

La conocida inmobiliaria de lujo Lucas Fox, junto con la asesoría de arte, The Art Büro, han con- vertido el lounge de su sede en Madrid en un showroom de arte contemporáneo y piensan realizar la misma operación en sus sedes más importantes en España. Su idea es fortalecer la conexión del real estate y el arte convirtiendo algunas de sus sedes en España en espacios expositivos de arte, promocionando a los mejores artistas españoles e internacionales afincados en nuestro país.

La inauguración de su primer showroom tuvo lugar en su sede de Madrid el 30 de septiembre con un cóctel y está abierta al público.

La exposición recoge propuestas de artistas destacados como Nemo Jantzen, Santiago Picatoste, Viani, Gabriel Pereyra, Mareo Rodríguez, Fernando de Ana, Paz Torres o Fabio Camarotta

La alianza entre la empresa inmobiliaria del lujo Lucas Fox y la asesoría de arte The Art Büro ha dado como fruto estos nuevos y singulares espacios expositivos

Madrid. Octubre 2021.- Lucas Fox, la inmobiliaria de lujo, con implantación en toda España que cuenta con inversores y compradores de todo el mundo, anuncia su apuesta por el mundo del arte a través de la apertura de un showroom de arte, situado en el lounge de su sede madrileña (calle Bárbara de Braganza 8). A esta le seguirá la apertura de nuevos espacios expositivos en sus numerosas sedes en España. La nueva sala de Madrid ha sido la pionera con obras significa- tivas de artistas establecidos y también emergentes de nuestro país.Su idea de hermanar el mundo del lujo con la cultura se verá reflejada en las futuras actividades de este nuevo espacio de arte abierto a los madrileños y a todo visitante en el que se podrán ad- mirar y adquirir las obras. Esta iniciativa de Lucas Fox viene de la mano de la asesoría de arte The Art Büro, dirigida por Gabriela Sütöri, una de las empresas de referencia en el sector.

En esta primera exposición se podrán admirar las nuevas propuestas de diversos artistas nacionales e internacionales afincados en España. Entre ellos destacan Nemo Jantzen (nombrado por la plataforma Artsy como el artista más buscado en las ferias de arte), Santiago Picatoste (gran estrella del mundo de arte español), Viani, Gabriel Pereyra, Mareo Rodriguez y naturalmente no pueden faltar artistas madrileños como Fernando de Ana, Paz Torres o Fabio Camarotta.

Alexander Vaughan, socio fundador de Lucas Fox comenta "Estamos muy emocionados de trabajar en equipo con nuestros amigos de The Art Büro y ofrecer a nuestros clientes acceso a esta fabulosa selección de arte contemporáneo. Tenemos la intención de hacer que el mundo del arte, que a veces puede resultar intimidante, sea más accesible para los compradores de propiedades de lujo".

Gabriella Sütöri, directora de The Art Bûro, comenta: "Vivir con arte es una experiencia que todo el mundo tendría que experimentar. A través de nuestra colaboración con Lucas Fox esperamos acercar el mundo del arte a más gente, mostrarles que éste puede volverse acogedor y divertido, y que adquirir una obra puede ser también una muy buena inversión. Nuestro objetivo es además apoyar a los artistas de nuestro país para que a lleguen a nuevas audiencias."

SOBRE LUCAS FOX Lucas Fox Lucas Fox es una de las agencias inmobiliarias de lujo de mayor crecimiento en España. Fue fundada por Alexander Vaughan y Stijn Teeuwen en 2005 en una pequeña trastienda de Barcelona y ya tiene más de 50 oficinas en toda España y también opera en Portugal y Andorra. Actualmente ofrecen viviendas en entre otros lugares, Madrid, Barcelona, Valencia, Ibiza y Marbella. Sus casas y pisos son seleccionados cuidadosamente para garantizar que cumplen con las características de los clientes más exigentes.

SOBRE THE ART BÜROThe Art Büro es un nuevo concepto de asesoría de ARTE en España que está cambiando la forma en la que se adquiere el arte. The Art Büro selecciona el mejor arte para clientes privados y espacios públicos y comerciales. Trabaja con los mejores estudios de diseño y arquitectura, apoyando a sus equipos como expertos en arte contemporáneo. Se especializa en trabajar con galerías contemporáneas locales y artistas independientes. The Art Büro no funciona como una galería con espacio físico sino como una asesoría de arte que organiza showrooms, pop-ups, eventos de arte y muchas conexiones con el mundo del diseño, el interiorismo y el mercado inmobiliario.

INFO ARTISTAS SHOWROOM MADRIDNemo Jantzen: https://www.theburo.art/nemo-jantzen Santiago Picatoste: http://santiagopicatoste.com/bio/Viani: https://www.theburo.art/vianiGabriel Pereyra: https://www.theburo.art/gabriel-pereyra Mareo Rodríguez: https://www.theburo.art/mareo-rodriguez Fernando de Ana:https://garnaartgallery.com/portfolio/fernando-de-ana/Fabio Camarotta: https://www.theburo.art/fabio-camarottaPaz Torres: https://www.theburo.art/paz-torres

