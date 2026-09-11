Lucas Franco Abogados consolida su posición como despacho multidisciplinar de referencia nacional - Lucas Franco Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de septiembre de 2026. - La creciente complejidad de los procedimientos judiciales exige una respuesta jurídica capaz de integrar diferentes especialidades y analizar cada asunto desde una perspectiva global. La confluencia de cuestiones de carácter penal, civil, laboral o mercantil hace especialmente relevante la coordinación entre profesionales especializados. Desde Madrid y con actuación en todo el territorio español, Lucas Franco Abogados desarrolla un modelo multidisciplinar orientado a particulares, empresas e instituciones que afrontan procedimientos de distinta naturaleza y elevada complejidad.

Especialización jurídica para procedimientos de alta complejidad

Lucas Franco Abogados articula su actividad mediante equipos especializados en las principales ramas del Derecho, con especial presencia en los ámbitos penal, civil, mercantil y laboral. Esta estructura permite abordar asuntos que trascienden una única jurisdicción y requieren una estrategia coordinada para valorar conjuntamente sus implicaciones jurídicas.

En el área penal, el despacho interviene en procedimientos relacionados con distintas tipologías delictivas y presta asistencia jurídica durante las diferentes fases procesales. Esta especialización se complementa con la experiencia en materia civil, donde se atienden conflictos entre particulares y empresas, así como con las áreas mercantil y laboral, vinculadas directamente a numerosas decisiones y controversias del ámbito empresarial.

El enfoque multidisciplinar facilita que cada procedimiento pueda analizarse desde diferentes perspectivas, evitando una visión aislada cuando existen cuestiones jurídicas estrechamente relacionadas.

Actuación nacional desde su sede en Madrid

La proyección de Lucas Franco Abogados se extiende más allá de Madrid. El despacho cuenta con capacidad de actuación ante órganos judiciales de todo el territorio nacional, incluidos juzgados de primera instancia e instrucción, tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional.

Esta cobertura permite coordinar procedimientos simultáneos en distintas jurisdicciones y ofrecer una estrategia común cuando un mismo asunto presenta vertientes penal, civil, laboral o mercantil.

La especialización de sus profesionales y la coordinación entre áreas conforman así un modelo orientado a responder a escenarios jurídicos cada vez más complejos. Lucas Franco Abogados continúa desarrollando esta estructura multidisciplinar con el objetivo de mantener una asistencia jurídica especializada y una capacidad de actuación de alcance nacional.

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