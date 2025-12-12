Lucas Franco Abogados ofrece defensa penal especializada en casos de agresión sexual y violencia de género - Daniel Lucas Romero

El despacho Lucas Franco Abogados viene desarrollando una labor especializada en la defensa penal en delitos de agresiones sexuales y violencia de género, con una especial atención a los supuestos de denuncias falsas o instrumentalizadas. Desde esta perspectiva, resulta esencial analizar con rigor los datos oficiales publicados por el Gobierno sobre denuncias y condenas en estas materias, evitando tanto la trivialización del problema de la violencia real como el negacionismo respecto al impacto de las denuncias infundadas.

Contexto de los datos oficiales

Los informes gubernamentales en materia de violencia de género y agresiones sexuales suelen evidenciar una importante brecha entre el número de denuncias formuladas y el número de condenas firmes. Esta diferencia no puede interpretarse automáticamente ni como prueba de una generalización de denuncias falsas ni como demostración de que la totalidad de las denuncias son veraces, sino como expresión de las exigencias probatorias del proceso penal y de la vigencia del principio de presunción de inocencia.

En muchos casos, los archivos o absoluciones responden a insuficiencia de prueba, a la complejidad de los hechos o a la imposibilidad de reconstruir lo sucedido con la certeza que el derecho penal exige para condenar, y no necesariamente a la existencia de una denuncia falsa. Esta realidad obliga a un análisis prudente de los datos, sin conclusiones simplistas ni lecturas ideológicas que distorsionen el sentido de las estadísticas.

Presunción de inocencia y denuncias falsas

Lucas Franco Abogados subraya que el sistema de protección a las víctimas de violencia de género y agresiones sexuales solo es sólido si se articula sobre el respeto estricto a la presunción de inocencia de toda persona investigada. Ello implica recordar que la existencia de una denuncia, por sí sola, no equivale a una declaración de culpabilidad, y que la condena penal exige una actividad probatoria suficiente, obtenida con todas las garantías.

Al mismo tiempo, el ordenamiento jurídico contempla específicamente la persecución de la denuncia falsa y la simulación de delito, precisamente para preservar la credibilidad del sistema y proteger tanto a las víctimas reales como a las personas injustamente señaladas. El despacho considera que el uso instrumental del proceso penal —por ejemplo, en contextos de crisis de pareja, divorcios o conflictos por la custodia de hijos— distorsiona la finalidad de las normas de protección y genera un daño grave al honor, la reputación y la vida personal de los denunciados.

Lectura crítica de las estadísticas oficiales

La interpretación de los datos oficiales debe distinguir entre varios planos: denuncias formuladas, procedimientos que llegan a juicio, sentencias condenatorias y supuestos efectivamente identificados y perseguidos como denuncias falsas. Esta estructura escalonada refleja que no toda denuncia desemboca en condena, pero tampoco toda absolución significa falsedad, ni todo archivo obedece a motivos espurios.

Cuando el Gobierno publica que el porcentaje de denuncias formalmente perseguidas como falsas es reducido, ello indica, sobre todo, que el sistema es muy cauteloso a la hora de transformar una denuncia fallida en un procedimiento por denuncia falsa. Desde la experiencia forense, Lucas Franco Abogados observa que existe un espacio “gris” relevante: situaciones en las que, sin llegar a probarse penalmente la falsedad, se aprecia un uso estratégico o instrumental del proceso penal para obtener ventajas en otros ámbitos (familia, reputación, posición económica), lo que no siempre se traduce en una reacción firme de la Administración de Justicia.

Posición del despacho y propuesta de enfoque

Desde su práctica profesional, Lucas Franco Abogados defiende una doble exigencia: máxima protección a las víctimas auténticas y, al mismo tiempo, máxima garantía para quienes resultan investigados bajo acusaciones que pueden ser infundadas o manipuladas. Esta doble exigencia no es contradictoria, sino imprescindible para preservar la legitimidad de la respuesta penal y la confianza ciudadana en la justicia.

El despacho aboga por reforzar los mecanismos de control frente a denuncias manifiestamente falsas o instrumentalizadas —impulsando, cuando proceda, acciones por denuncia falsa, simulación de delito y reclamación de responsabilidad civil por daños—, al tiempo que se reclama una mejora en la calidad de la investigación, en la formación de los operadores jurídicos y en la objetividad de los protocolos policiales y judiciales. Solo a través de una cultura jurídica que combine sensibilidad hacia la víctima, rigor probatorio y respeto incondicional a los derechos fundamentales del investigado, las estadísticas oficiales podrán reflejar un sistema verdaderamente equilibrado y garantista.

