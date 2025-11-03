Lucas Franco Abogados refuerza su posicionamiento como despacho multidisciplinar en Madrid con atención 24h

(Información remitida por la empresa firmante)

En un contexto de creciente complejidad jurídica y necesidad de respuestas inmediatas, los clientes buscan soluciones completas y ágiles. Por eso, Lucas Franco Abogados anuncia el refuerzo de su posicionamiento como despacho abogados multidisciplinar en Madrid, con un esquema de trabajo que integra especialización, coordinación interna y disponibilidad permanente. La firma, activa desde 1975, consolida un modelo que combina experiencia contrastada y trato cercano; además, incorpora atención 24h en materia penal para incidentes urgentes, detenciones o diligencias imprevistas. El objetivo es claro. Reducir la incertidumbre del cliente y ofrecer estrategias legales coherentes, alineadas con sus prioridades, tanto si se trata de particulares como de empresas con operaciones en la capital y su entorno.

Especialización coordinada y foco en la experiencia del cliente

El despacho refuerza sus áreas clave, civil, penal, mercantil, deportivo y fiscal-contable, mediante equipos que colaboran de forma transversal. Así se garantiza una visión completa del caso y decisiones consistentes, sin demoras innecesarias ni mensajes contradictorios. Más de 45 años de ejercicio respaldan este método, que prioriza la claridad, los plazos realistas y la defensa eficaz en sede judicial y extrajudicial.

Además, se optimizan los canales de contacto. Se establece un circuito de seguimiento con hitos informativos, por eso cada cliente conoce el estado de su asunto y las próximas actuaciones. La relación resulta más transparente y, en consecuencia, más eficiente para la toma de decisiones.

Guardia penal 24h y asesoramiento integral en Madrid

La guardia penal 24h extiende la capacidad de respuesta del bufete ante urgencias nocturnas o festivas, cuando cada minuto cuenta. En cambio, para asuntos de planificación, contratación, compliance, reestructuraciones o reclamaciones, se articula un acompañamiento preventivo que evita riesgos y mejora resultados. “El compromiso es simple: estar cuando se nos necesita y ofrecer una defensa rigurosa, basada en hechos y estrategia”, señala el equipo de dirección del despacho.

Este enfoque integral se apoya en protocolos internos y formación continua. Sin embargo, la prioridad permanece invariable: proteger los intereses del cliente con soluciones viables, medibles y sostenibles en el tiempo.

Como parte de este impulso, Lucas Franco Abogados invita a solicitar una primera toma de contacto y evaluar necesidades concretas sin esperas. La firma mantiene su sede en Madrid y atiende consultas presenciales y telemáticas, con coordinación ágil entre especialidades. La combinación de multidisciplinariedad, disponibilidad permanente y método de trabajo constituye la base de su propuesta de valor. Quien busque un despacho de abogados multidisciplinar en Madrid con respuesta inmediata y visión práctica, encuentra aquí un aliado para afrontar tanto urgencias como proyectos legales de largo recorrido.

