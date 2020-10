- Lucerne Capital envía una carta a la junta directiva de Altice Europe expresando su profunda preocupación por la oferta de adquisición de Next Private B.V.

Cree que la oferta infravalora sustancialmente a la compañía y descuida los derechos de los accionistas minoritarios

GREENWICH, Connecticut y ÁMSTERDAM, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Lucerne Capital Management ("Lucerne"), un asesor de inversión registrado que gestiona fondos que posee aproximadamente 94 millones de euros de acciones de Altice Europe N.V. (ATC.AS) ("Altice Europe" o la "Compañía"), ha enviado hoy una carta a Altice Europe Board expresando su profunda preocupación sobre la oferta todo efectivo de 4,11 euros por acción para todas las acciones comunes A y las acciones comunes B de Altice Europe por Next Private B.V. (la "Oferta").

Como accionista a largo plazo de Altice Europe stock, Lucerne subraya en la carta que la Oferta es oportunista, infravalora significativamente a la Compañía y está estructurada de manera que descuida los derechos de los accionistas minoritarios de Altice Europe. Concretamente:

-- El precio de la oferta no refleja de ninguna manera el valor verdadero de la Compañía y de hecho incluye un descuento importante en lugar de una prima. Drahi está utilizando la calma temporal en el precio de las acciones, causada por la COVID-19, para desbloquear la enorme alza en el valor para sí mismo y para otros con exposición al capital solamente, en detrimento de los accionistas minoritarios. Como una cuestión de la legislación holandesa, y la oblihación legal y deberes fiduciarios de comisión independientes frente a los accionistas minoritarios y el resto de participantes, que es inaceptable. -- La Oferta incluye "un nivel de aceptación mínimo de al menos el 95% del capital de acciones emitido de Altice Europe, al que se puede renunciar tras consulta con Altice Europe", una condición altamente inusual que parece diseñada para permitir a Drahi apretar a los accionistas minoritarios independientemente del nivel de aceptación. -- Lucerne pide respuestas a varias cuestiones clave y una copia del Acuerdo de fusión y las opción de justicia emitidas por Lazard Frères SAS y LionTree Advisors LLC para ser ofrecidas a Lucerne o publicarse online. -- Los accionistas minoritarios no tienen la misma cantidad de información que Drahi (dada su posición como accionista mayoritario y director general de la Altice Europe Board) y dado que esta es una transacción relativa a las partes, es crucial que todos los accionistas obtengan la información que Lucerne está pidiendo de un modo transparente y rápido. -- Drahi (ni ninguna entidad controlada por Drahi) no puede votar sobre cualquiera de las resoluciones requeridas para las Reestructuraciones post-oferta planteadas para la EGM que se celebrará durante el periodo de oferta o ninguna otra resolución que se votará en la EGM en relación con la oferta, dado el hecho de que esto constituya una transacción de partes relacionadas que presenta un conflicto de interés claro para Drahi.

El texto completo de la carta enviada a la junta directiva de Altice Europe puede encontrarse aquí: https://hubs.ly/H0xfdZM0 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2936627-1&h=2767559372&u...]

Acerca de Lucerne Capital Management

Fundada en 2000 por Pieter Taselaar, Lucerne Capital Management es una firma de inversión especializada en la selección de valores de abajo a arriba con un enfoque en los mercados europeos.

Contactos

Steve Bruce/Taylor Ingraham

ASC Advisors

203-992-1230