- La lucha contra la piratería mundial del manga genera pérdidas superiores a 800 millones de dólares* al mes debido a la lectura gratuita no autorizada

Una campaña de agradecimiento el 17 de julio, "Día del Manga" El popular manga japonés "da las gracias" en cuatro países de todo el mundo

TOKIO, 17 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- La organización antipiratería ABJ lanza una campaña publicitaria en prensa (organizada por Authorized Books of Japan) en Estados Unidos, Italia, España y Francia el 17 de julio, "Día del Manga", para concienciar sobre los problemas de la piratería del manga.

El número de sitios de piratería, principalmente de manga en varios idiomas, ha alcanzado los 1.332 sitios, y el importe de las lecturas gratuitas al mes sólo en los 10 principales sitios de piratería de traducciones al inglés asciende a 800 millones de dólares, una cifra que aumenta cada año y exige medidas inmediatas.(Mayo de 2024)

EL PAÍS publicará un anuncio en el que expresa su gratitud a los lectores que eligen las versiones oficiales en lugar de las piratas. Anuncios similares aparecerán en los principales periódicos de los demás países: la Repubblica en Italia, The New York Times en Estados Unidos, y Le Monde en Francia. Este enfoque único y positivo de decir "Gracias por leer las versiones oficiales" en lugar de "Deje de leer las versiones piratas" ya ha tenido éxito en Japón. Ha suscitado debates sobre la piratería en las redes sociales, dando visibilidad al problema y fomentando un ambiente que anima a leer las versiones oficiales. A través de esta iniciativa, la cantidad de actividad de lectura gratuita se redujo en un 25%, de 500 mil millones de yenes a 380 mil millones de yenes.

La campaña mostrará títulos de manga populares específicos de cada país. Un código QR en el anuncio llevará a una canción de "agradecimiento" de los personajes del manga. Esta canción, "Manga x Vaundy Thank You", se lanzó originalmente en Japón como parte de la campaña "Gracias por tu amor al manga" de 2023. (Véase "Campañas anteriores en Japón" en la misma página como referencia).

Fecha de publicación: 17 de julio, "Día del Manga" (conmemoración del lanzamiento en 1841 en el Reino Unido de "Punch", el semanario de historietas satíricas más antiguo del mundo).

Campaña pasada implementada en Japón

"Manga Vaundy: Thank You for Your Love of Manga" VIDEO MUSICAL (Desde el 9 de marzo de 2023)

Para expresar nuestra gratitud a los lectores legítimos, creamos una canción con una letra compuesta por diálogos y paneles de 61 populares títulos de manga, colaborando con Vaundy, un artista conocido por su amor al manga. Al final del vídeo musical, se animó a los espectadores a tuitear con el hashtag #IDidntReadPiratedMangaToday, lo que suscitó un importante debate en las redes sociales. En sólo un mes, el vídeo superó los 10 millones de visitas (total de YouTube y X). Ganó el Gran Premio y el premio a la Eficacia Creativa en la 4ª edición de los YouTube Works Awards, así como otros numerosos galardones publicitarios, como el Gran Premio en la categoría de Anunciante en la 11ª edición de los BOVA, el Premio a la Excelencia en la categoría de CM en la 61ª edición de los Galaxy Awards y el Premio a la Excelencia en los Digital Content of the Year '23 / 29th AMD Awards.

¿Qué es la General Incorporated Association ABJ?

La ABJ es una entidad jurídica creada en julio de 2020 por editores, distribuidores de libros electrónicos y empresas relacionadas con Internet para combatir la proliferación de sitios de piratería. ¡Entre sus principales actividades figuran la emisión de la "Marca ABJ" para indicar los servicios legítimos de distribución de libros electrónicos, la recopilación y suministro de información sobre sitios de piratería, la realización de campañas de concienciación como "STOP! MANGA PIRACY", y hacer recomendaciones para mejorar el entorno legal de la industria editorial digital. Estas actividades se llevan a cabo en cooperación con organizaciones afines y organismos gubernamentales.

*Hemos calculado de forma independiente la cantidad de dinero que se pierde por la lectura gratuita de manga (Incluye obras de Japón, Corea y China) en los diez principales sitios piratas en inglés. El cálculo se basa en el supuesto de que la lectura de un volumen de un cómic en un sitio pirata equivale a una pérdida de 500 yenes.

Descargue el material de esta URL.

