Lucía, mi pediatra ofrecerá en Vallsur una charla sobre acompañar a los adolescentes en el uso de pantallas

Archivo - Imagen de la médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de referencia en crianza y salud infantil, Lucía Galán, también conocida como 'Lucía, Mi Pediatra'. - CC LOS ARCOS - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 12 de noviembre de 2025.- El próximo sábado 15 de noviembre a las 18 horas, la doctora Lucía Galán Bertrand, conocida como ‘Lucía mi pediatra’, estará en Vallsur para ofrecer una charla gratuita sobre adolescencia y conexión emocional en la era digital.

En esta sesión, la reconocida pediatra y divulgadora abordará cómo acompañar a los adolescentes en su relación con la tecnología desde la comprensión, la cercanía y la conexión emocional. La charla invitará a las familias a aprender a convivir con las pantallas sin renunciar al vínculo emocional y se abrirá un turno de preguntas para que los asistentes puedan resolver sus dudas directamente con los expertos.

La cita contará también con una mesa redonda con especialistas en salud mental y educación infantil, que compartirán claves prácticas para fomentar una relación sana y consciente con el entorno digital, en la que participarán Laura Morchón Álvarez, Enfermera especialista en salud mental, con trayectoria en psiquiatría infantil y juvenil; Beatriz Mongil López, Licenciada especialista en psiquiatría infantojuvenil; Carolina Tresierra, Maestra en educación infantil del colegio Apostolado Valladolid y Noelia Muelas, Miembro de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles. Al finalizar, Lucía Galán ofrecerá una firma de libros, a partir de las 20:00 horas.

Esta charla se enmarca dentro de la campaña ‘Zona Cero Pantallas’, una iniciativa de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños que está llevando a cabo Vallsur del 14 al 22 de noviembre. Además de la charla, el centro comercial vallisoletano ofrecerá un completo programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia. (Adjuntamos nota de prensa para más información de las actividades y la campaña).

Algunos datos de interés:

- Un dato reciente del Plan Nacional sobre Drogas revela que uno de cada cinco adolescentes españoles, el 20,5%, muestra signos de adicción o uso problemático de internet, el móvil o las redes sociales.

- El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad advierte que más del 30% de los jóvenes entre 12 y 16 años reconoce que le cuesta desconectarse incluso cuando quiere hacerlo.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE VALLSUR:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es