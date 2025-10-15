Lucid Air Sapphire gana el premio al Coche de Rendimiento Alemán del Año 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos eléctricos más avanzados del mundo, anunció hoy que el Lucid Air Sapphire1 es el ganador del premio Coche de Alto Rendimiento Alemán del Año 2026 en la edición de este año de los prestigiosos premios GCOTY (German Car of the Year). El Lucid Air Sapphire es el primer sedán deportivo de lujo totalmente eléctrico del mundo, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos, con una velocidad máxima de 330 km/h. Ofrece 1.251 CV, una autonomía WLTP de 694 kilómetros con una sola carga y un consumo de energía de 19,1 kWh/100 km. Representando una fusión extraordinaria de capacidades, el Lucid Air Sapphire no solo es un vehículo de rendimiento innovador, sino también un refinado coche para viajes de larga distancia, ofreciendo un amplio espacio para pasajeros y equipaje, lo que lo hace tan práctico como poderoso.

Nos sentimos honrados de recibir el premio al coche alemán de alto rendimiento del año por el Lucid Air Sapphire, lo que refuerza nuestra convicción de que es el vehículo eléctrico de alto rendimiento más completo y versátil, afirmó Lawrence Hamilton, presidente de Lucid para Europa. La tecnología que sustenta el Air Sapphire permite una combinación insuperable de rendimiento, agilidad y versatilidad. El resultado es un coche de rendimiento extremo que ofrece una respuesta excelente y practicidad para el día a día.

Con tres motores eléctricos de última generación, todos ellos desarrollados y fabricados internamente por Lucid, el Lucid Air Sapphire alcanza un nivel de rendimiento completamente nuevo. Este logro se ve validado una vez más por el honor de recibir el premio al coche alemán del año, señaló Eric Bach, vicepresidente sénior de Producto e ingeniero jefe de Lucid. Y como el Lucid Air de tres motores siempre formó parte del programa de desarrollo, conserva todas las ventajas de las variantes del Lucid Air que ya están en el mercado, como el espacio para las piernas en la parte trasera, similar al de una limusina, un maletero y un maletero delantero muy amplios, y una eficiencia impresionante.

El premio 'Coche alemán del año' es un prestigioso galardón automovilístico otorgado por un jurado compuesto por 30 periodistas y expertos independientes de primer nivel del sector automovilístico. Su objetivo es reconocer e inspirar la excelencia y la innovación en toda la industria. Los mejores lanzamientos automovilísticos se seleccionan en función de doce criterios, entre los que se incluyen la innovación, el diseño, el placer de conducción, el atractivo emocional y la calidad. Los ganadores de cada segmento son seleccionados por los miembros del jurado, que han conducido y evaluado los vehículos candidatos. La categoría Rendimiento incluye todos los nuevos coches deportivos, roadsters y variantes de alto rendimiento de modelos existentes.

Al ganar el segmento Rendimiento en los German Car Awards, el Lucid Air Sapphire demuestra que cumple con las más altas expectativas de los expertos en el exigente mercado alemán de autopistas. Enhorabuena a Lucid por el éxito de este sedán eléctrico revolucionario en su forma más avanzada, comentó Jens Meiners, cofundador del GCOTY (German Car of the Year).

Lucid Air Sapphire: rendimiento eléctrico revolucionario

Como fusión definitiva de tecnología punta, diseño refinado y versatilidad en carretera, el Air Sapphire eleva el rendimiento eléctrico a nuevas cotas, lo que supone un paso adelante monumental en la innovación automovilística.

Con una autonomía que desafía las expectativas, el Lucid Air Sapphire alcanza una autonomía WLTP de 694 kilómetros con una sola carga, lo que establece el estándar en cuanto a prestaciones de los vehículos eléctricos. Cuenta con un sistema de propulsión de tres motores, todos ellos desarrollados y fabricados internamente, que producen un total de 1.251 CV y 1.940 Nm de par. Gracias a la mayor potencia que proporciona su unidad de tracción trasera doble, el Sapphire puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos.

El precio de venta al público del Lucid Air Sapphire es de 250.000 euros totalmente equipado en Alemania, con opciones de leasing para clientes empresariales a partir de 2.900 euros2, IVA incluido, al mes.

Acerca de Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica con sede en Silicon Valley dedicada a crear los vehículos eléctricos más avanzados del mundo. El galardonado Lucid Air y el nuevo Lucid Gravity ofrecen el mejor rendimiento de su clase, un diseño sofisticado, un amplio espacio interior y una eficiencia energética sin igual. Lucid ensambla ambos vehículos en su fábrica de última generación y verticalmente integrada en Arizona. A través de su tecnología e innovaciones líderes en la industria, Lucid está avanzando en la tecnología de vanguardia de los vehículos eléctricos en beneficio de todos.

1) Lucid Air Sapphire: 920 kW (1.251 CV), WLTP: 694 km de autonomía combinada, 0 g CO₂/km, 19,1 kWh/100 km.

Los valores se determinaron de acuerdo con el WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado de Prueba de Vehículos Ligeros) prescrito. El consumo de energía y la autonomía del vehículo en funcionamiento real dependen de diversos factores, incluida la instalación de equipos y accesorios posventa, así como las condiciones meteorológicas y de tráfico y el comportamiento de conducción personal.

2) Ejemplo de arrendamiento no vinculante con facturación por kilometraje para clientes empresariales de Lucid Financial Services, CA Auto Bank S.p.A. Sucursal Alemania, Salzstrae 138, 74076 Heilbronn, para el Lucid Air Sapphire, precio total del vehículo 210.084,03 euros incluyendo costes de entrega, pago inicial de arrendamiento 3.163,86 euros, kilometraje total de 30.000 km, plazo 36 meses, cuota mensual 2.999,00 euros. Todos los importes en euros se indican sin el IVA actualmente aplicable. Lucid Group Inc. no tiene ninguna relación corporativa con CA Auto Bank ni sus subsidiarias. Todos los productos financieros son ofrecidos por CA Auto Bank. Oferta válida hasta el 31/12/2025.

Todos los nombres, imágenes y logotipos que identifican a Lucid son marcas registradas de Lucid Group Inc., cuyo uso está permitido a CA Auto Bank S.p.A. y CA Auto Bank S.p.A. Sucursal Alemania. El único accionista de CA Auto Bank S.p.A. y sus sucursales es CA Consumer Finance S.A. CA Auto Bank S.p.A. Sucursal Alemania ofrece servicios financieros bajo el nombre de "Lucid Financial Services" como proveedor de servicios transfronterizos de conformidad con el 53b KWG y estando pendiente de supervisión por las autoridades competentes italianas.

