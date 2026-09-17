Lucid y Bolt se asocian para desarrollar e implementar movilidad autónoma a gran escala en toda Europa (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Bolt tiene como objetivo desplegar al menos 25.000 vehículos autónomos Lucid en las principales ciudades europeas, equipados con la tecnología NVIDIA Hyperion.

NEWARK, California y TALLINN, Estonia, 17 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, y Bolt, la plataforma europea líder en movilidad compartida, anunciaron hoy una alianza estratégica para desarrollar e implementar servicios de movilidad autónoma en toda Europa.

Al combinar la plataforma de vehículos definidos por software de Lucid con los conocimientos derivados de los datos europeos, la infraestructura operativa y la experiencia en movilidad de Bolt, ambas empresas buscan desarrollar e implementar servicios de movilidad autónoma a gran escala. Utilizando vehículos basados en la futura plataforma de tamaño mediano de Lucid, Bolt planea desplegar al menos 25.000 vehículos totalmente autónomos en diversas ciudades y países de Europa, lo que supone un paso importante hacia su objetivo de contar con 100.000 vehículos autónomos en su plataforma para el año 2035.

"La movilidad autónoma compartida ofrece la oportunidad perfecta para extender nuestra tecnología única más allá de los vehículos para particulares", afirmó Silvio Napoli, consejero delegado de Lucid. "El alcance y la experiencia operativa de Bolt lo convierten en un socio ideal para escalar la movilidad autónoma en toda Europa. Juntos ofreceremos una experiencia excepcional al cliente".

"La conducción autónoma en Europa requiere que los datos, el software, los vehículos y las operaciones funcionen como un sistema único, diseñado para las carreteras y la normativa europeas", afirmó Markus Villig, fundador y consejero delegado de Bolt. "Lucid aporta una plataforma de categoría mundial y, juntos, codiseñaremos el vehículo y el software basándonos en nuestros datos y en más de una década de experiencia operativa en más de 850 ciudades. Nadie está mejor posicionado para operar servicios de movilidad autónoma de manera eficiente y a gran escala".

Como parte del programa, las empresas colaborarán desde la fase de desarrollo del producto en una plataforma de vehículo preparada para sistemas de conducción autónoma (ADS) y diseñada para la movilidad autónoma de nivel 4 de SAE. Se prevé que la plataforma utilice NVIDIA Hyperion, una arquitectura de referencia y plataforma de desarrollo para vehículos autónomos lista para producción que combina computación de alto rendimiento con un conjunto estandarizado de sensores.

La colaboración estará liderada por Bolt Autonomous Driving Solutions, la unidad de la empresa especializada en conducción autónoma, que se encarga del diseño conjunto, la integración y la comercialización de soluciones de movilidad autónoma en Europa. El papel de Bolt abarcará desde el desarrollo del producto hasta la operación comercial. La compañía contribuirá a definir los requisitos de los vehículos, así como los parámetros de software, seguridad y experiencia del usuario para los vehículos autónomos que operen en su plataforma. Asimismo, desarrollará la infraestructura de la flota, los sistemas operativos y las alianzas con ciudades necesarias para su despliegue a gran escala. La empresa tiene previsto ser propietaria de la flota y gestionarla directamente.

En Lucid, la asociación estará dirigida por la recién creada Lucid Technologies, que se dedica a desarrollar y comercializar aún más las soluciones líderes en la industria de Lucid al reunir la inteligencia artificial, los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), la autonomía y las funciones digitales más amplias de la compañía bajo una estructura unificada.

Lucid y Bolt colaborarán con socios tecnológicos de conducción autónoma, reguladores europeos y responsables de formular políticas para respaldar la introducción segura y escalable de servicios de movilidad autónoma en toda la región. Este enfoque estratégico en Europa permitirá a Bolt y Lucid cumplir con los exigentes requisitos en materia de vehículos, tecnología y normativa.

Acerca de Lucid GroupLucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica que crea experiencias de movilidad excepcionales mediante la innovación para impulsar el progreso mundial. Basada en la tecnología patentada de Lucid y en arquitecturas de vehículos definidos por software, la gama de vehículos galardonados de la compañía traslada el enfoque "Compromise Nothing™" (sin concesiones) de Lucid a los segmentos premium del mercado automotriz global. Lucid diseña y desarrolla sus productos internamente y los fabrica en sus instalaciones verticalmente integradas de Arizona y Arabia Saudita, lo que permite una innovación continua en vehículos, software y capacidades avanzadas de asistencia al conductor y preparación para la conducción autónoma.

Acerca de BoltBolt es una plataforma europea de movilidad compartida que opera en más de 50 países y 850 ciudades, y ofrece servicios de movilidad compartida, incluyendo transporte con conductor, alquiler de patinetes y bicicletas eléctricas, y alquiler de automóviles, a más de 200 millones de clientes. Más de 4,5 millones de conductores y repartidores utilizan la plataforma Bolt en todo el mundo. La empresa busca acelerar la transición del vehículo en propiedad a la movilidad compartida, ofreciendo mejores alternativas para cada caso de uso.

Bolt Autonomous Driving Solutions es la unidad de Bolt especializada en conducción autónoma que colabora con fabricantes de vehículos, proveedores de tecnología de conducción autónoma, ciudades y organismos reguladores. Combina la escala de la plataforma de Bolt y su experiencia en ciudades europeas con conocimientos técnicos de producto para codiseñar, integrar y escalar la movilidad autónoma de Nivel 4 en Europa.

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